Coches y Motos 16 MAY 2026 - 15:01h.

306 CV de potencia, casi 90 km de autonomía eléctrica y etiqueta CERO de la DGT

El Mitsubishi ASX es ahora una opción más atractiva

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El Mitsubishi Outlander PHEV ha supuesto un enorme salto para Mitsubishi Motors. Tanto fue así que incluso tuvo que recuperarlo cuando pensaba dejar de venderlo en Europa por aclamación popular. La marca japonesa llevaba tiempo buscando un modelo capaz de competir de verdad con los SUV híbridos enchufables más populares del mercado. Y lo ha conseguido con un coche muy sofisticado, elegante y tecnológico.

Además, para muchos es el Mitsubishi más atractivo de los últimos años. Tiene una imagen robusta, moderna y muy cuidada. El frontal transmite mucha personalidad y el conjunto se ve más premium que antes. También ha crecido en tamaño. Mide 4,71 metros de largo y ofrece un maletero de 490 litros, ampliable hasta 1.422 litros. Un SUV amplio y muy pensado para viajar en familia que compite directamente con modelos como el Toyota RAV4, el Mercedes-Benz GLC o el Audi Q5.

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Una de las opciones más inteligentes entre los SUV familiares PHEV

En el apartado mecánico, la gama gira en torno a un bloque que combina un motor gasolina 2.4 de cuatro cilindros y 136 CV con dos motores eléctricos. En conjunto desarrolla 306 CV y utiliza el sistema de tracción total S-AWD de Mitsubishi. El motor eléctrico se alimenta de una batería que tiene una capacidad de 22,7 kWh y permite recorrer hasta 86 kilómetros en modo eléctrico. Además, Mitsubishi anuncia una autonomía combinada total de hasta 844 kilómetros sin repostar. Todo ello convierte al Outlander en un SUV eficiente en trayectos diarios y muy preparado para viajes largos.

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El Outlander está promocionado

Toca hablar del precio. Sobre catálogo arranca en 50.800 euros, aunque actualmente cuenta con un descuento comercial de 2.500 euros. Así, el precio promocional baja hasta 48.300 euros. Y si se aprovechan promociones adicionales y ayudas públicas, puede quedarse en 34.425 euros según la web oficial de la marca.

El acabado de acceso Motion, el de acceso, ya viene especialmente equipado. Incluye doble pantalla digital de 12,3 pulgadas, navegador integrado, cámara de visión 360 grados y equipo de sonido Yamaha con 8 altavoces. También suma control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, climatizador bizona y faros Full LED.