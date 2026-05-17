Mariposas en el estómago al ver el nuevo Mazda 6e: elegante, futurista y diferente a cualquier rival alemán
Un Mazda que no tiene nada que envidiar de los más premium
El deportivo de Mazda que muchos querrían poder comprar
Hay coches que simplemente cumplen. Y luego están modelos como el Mazda 6e, capaces de provocar algo más. Su diseño transmite elegancia desde el primer vistazo. Tiene proporciones muy limpias, una silueta baja y un aire sofisticado que lo aleja bastante de muchas berlinas eléctricas actuales. Mazda ha apostado por un coche distinto. Más emocional. Más refinado. Y eso se nota.
La marca japonesa lleva años cuidando mucho el diseño. Pero con el 6e parece haber dado un paso más. Frente a algunos rivales alemanes, más agresivos o recargados, el Mazda apuesta por superficies suaves y detalles minimalistas. Mide 4,92 metros de largo, tiene una anchura de 1,89 metros y solo 1,49 metros de alto. El resultado es una berlina muy estilizada y con una presencia espectacular.
Un Mazda que no tiene nada que envidiar de los más premium
También destaca por confort y calidad percibida. El interior transmite una sensación premium muy conseguida. Los materiales, los ajustes y la iluminación crean un ambiente muy cuidado. Además, el maletero ofrece 466 litros, suficientes para viajar con comodidad. Mazda vuelve a demostrar que sabe hacer habitáculos diferentes, con personalidad propia y mucho más cálidos que algunos eléctricos europeos.
La gama arranca desde 43.725 euros con una primera versión de 258 CV y 320 Nm de par máximo. Utiliza una batería de 68,8 kWh y homologa hasta 479 kilómetros de autonomía. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y alcanza 175 km/h. Una configuración pensada para quienes buscan equilibrio entre prestaciones, confort y eficiencia.
Por encima aparece otra variante enfocada a viajar todavía más lejos. En este caso desarrolla 245 CV y mantiene los 320 Nm de par. La batería crece hasta 80 kWh, permitiendo alcanzar hasta 552 kilómetros de autonomía WLTP. Sus prestaciones apenas cambian, con un 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y la misma velocidad máxima de 175 km/h.
Dos acabados a elegir
El acabado Takumi ya llega muy equipado. Incluye llantas de 19 pulgadas, asientos calefactados y ventilados, pantalla multimedia de 14 pulgadas, cámara de visión 360º, sistema de sonido SONY con 14 altavoces y techo panorámico. También incorpora bomba de calor, control de crucero adaptativo y llave digital para smartphone.
Por encima se sitúa el Takumi Plus, desde 45.375 euros para la versión de 258 CV. Mantiene toda esa dotación, pero añade una atmósfera todavía más lujosa gracias a la tapicería de cuero nappa y piel vuelta en color camel, además de un parasol eléctrico para el techo panorámico.