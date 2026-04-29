Coches y Motos 29 ABR 2026 - 20:03h.

Por menos de 30.000 euros puedes tener un SUV que no tiene nada que envidiar de los más premium

El nuevo BYD es una fotocopia del Toyota Corolla

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El BYD Seal U DM-i confirma el crecimiento de BYD en Europa, y este modelo demuestra que la marca china puede competir de tú a tú con fabricantes tradicionales.

Este SUV destaca desde el primer momento, porque el Seal U DM-i apuesta por un diseño muy moderno, con líneas fluidas y una imagen elegante que lo acerca más a una berlina que a un SUV convencional. Y en lo mecánico, apuesta por una tecnología híbrida enchufable.

Carácter premium y precio muy low cost

Las dimensiones también juegan a su favor, ya que este modelo mide 4.785 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.765 mm, lo que permite ofrecer un interior amplio y un maletero de 552 litros, muy práctico. Y entre sus rivales destacan modelos como el Mitsubishi Outlander o el Kia Sorento.

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Un modelo que actualmente está anunciado en la web de la marca china desde 29.990 euros. Cifra que incluye las ayudas públicas y está sujeta a condiciones del fabricante.

Así es el Seal U DM-i más barato

Cabe decir que hay una versión superior, con hasta 324 CV de potencia y 70 km de autonomía. Pero este precio es para la versión de acceso a la gama. Se configura con un motor gasolina 1.5 de 98 CV se combina con uno eléctrico de 197 CV, logrando una potencia total de 218 CV y 300 Nm, con un consumo muy contenido.

El sistema eléctrico se alimenta de una batería de 18,3 kWh, que permite recorrer hasta 80 km en modo eléctrico, lo que le otorga la etiqueta CERO y una gran ventaja en entornos urbanos y desplazamientos diarios.

El equipamiento es uno de sus grandes argumentos, porque incluye techo panorámico practicable, asientos eléctricos calefactados y ventilados, equipo de sonido Infinity, pantalla rotatoria de 15,6 pulgadas, instrumentación digital, Head-Up Display, asistentes avanzados y un nivel tecnológico que lo sitúa como una alternativa real a modelos premium mucho más caros.

Antes de entrar en lo que ofrece, conviene hablar del precio, porque este modelo parte desde 35.790 euros al contado o 30.990 euros financiados con ayudas, posicionándose como una opción muy competitiva frente a SUV y berlinas más caras.