Con motor V-Twin y espíritu aventurero, la rival japonesa de la Yamaha Ténéré que arrasa por precio

Coches y Motos 14 MAY 2026 - 15:47h.

Se puede conseguir en varios colores, como es el caso del amarillo, del blanco y del negro

Yamaha rectifica con la Ténéré 700

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Sabemos que la Yamaha Ténéré 700 es una de las mejores motos que se pueden conseguir hoy en día, pero sí quieres otra moto que sea igual de interesante, y que también tenga un precio muy accesible, no hace falta salir de Japón. Allí, otra de las marcas más icónicas, como es el caso de Suzuki, puede presumir de un modelo igual de interesante, como es el caso de la V-Strom 800 DE, que también nos consigue dejar sin capacidad de articular palabra.

En 2025, estrenó la homologación Euro 5+, además de algunos retoques estéticos en sus esquemas de pintura para hacerla más atractiva a nivel visual. Se puede conseguir en varios colores, como es el caso del amarillo, del blanco y del negro, y en este 2026 ha tenido una importante rebaja en su precio de venta, para que no tengas ninguna excusa a la hora de querer hacerla tuya. Por todo esto, tenemos claro que es una de las motos más completas del mercado.

El motor V-Twin que tiene equipado busca un funcionamiento suave y preciso, y han logrado reducir al máximo las vibraciones gracias a la tecnología Suzuki Cross Balancer. Es un motor con una gran durabilidad y fiabilidad, que consiste en un bicilíndrico con doble árbol de levas, capaz de rendir a una potencia de 83 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 78 Nm a 6.800 rpm. El consumo declarado es de apenas 4,4 litros por cada 100 kilómetros, con control del acelerador Ride by Wire, y una electrónica y un equipamiento al alcance de pocas. Entre otras cosas, hay que destacar los tres modos de conducción, el quickshifter bidireccional, el control de tracción en tres niveles o la pantalla TFT de 5”.

La Suzuki V-Strom 800 DE es una ganga de 10.999 euros

Uno de los puntos fuertes de esta Suzuki V-Strom 800 DE se encuentra en su razonable precio, que es de únicamente un total de 10.999 euros, lo que nos parece una de las mejores noticias que se pueden dar.