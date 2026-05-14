El nuevo DS apuesta por un diseño premium y elegante que no está pasando desapercibido

Coches y Motos 14 MAY 2026 - 03:59h.

Hasta 245 CV de potencia y 750 km de autonomía

El que, para muchos, es el DS más bonito también es el más barato

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La firma francesa DS Automobiles lleva tiempo queriendo competir de tú a tú con las marcas premium tradicionales. Quiere ser considerada una más a la altura del tridente alemán. Y el nuevo DS N°8 demuestra perfectamente esa ambición. Un SUV coupé eléctrico que mezcla lujo, tecnología y una estética muy diferente a la habitual. La pregunta es, ¿consigue convencer?

A simple vista ya transmite una sensación especial. Tiene una carrocería muy fluida. Muy elegante. Y con una silueta deportiva. No parece un SUV convencional. Más bien recuerda a una gran berlina elevada. El frontal destaca por su firma lumínica y por unas líneas muy limpias. Mientras que la zaga apuesta por pilotos LED con efecto tridimensional realmente llamativos.

La revolución en DS es el Nº8

También presume de unas proporciones importantes. Mide 4,82 metros de largo y disfruta de una batalla de 2,90 metros. Eso permite ofrecer un interior muy espacioso y cómodo para viajar. Además, el maletero alcanza 620 litros, una cifra excelente. Y puede crecer hasta 1.873 litros abatiendo los asientos posteriores. Una alternativa seria frente a modelos como el Tesla Model Y o el Lexus RZ.

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El habitáculo sigue la misma filosofía elegante. Hay mucha presencia tecnológica. Pero también materiales cuidados y un ambiente refinado. Desde el acabado Pallas ya incorpora una enorme pantalla HD de 16 pulgadas, navegación conectada 3D y compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay mediante el sistema DS IRIS SYSTEM.

El equipamiento resulta especialmente completo. Incluye cargador inalámbrico para smartphone, cámara trasera con visión de 180 grados, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, bomba de calor y control de crucero adaptativo Stop&Go. También añade asientos delanteros calefactados, cristales acústicos y acceso manos libres. Todo pensado para reforzar esa sensación premium.

Dos versiones mecánicas a elegir

La gama mecánica está formada por tres variantes eléctricas. La versión de acceso desarrolla 230 CV y 343 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y alcanza 190 km/h. Además, homologa hasta 550 kilómetros de autonomía WLTP, una cifra muy competitiva dentro del segmento.

Por encima aparece una variante todavía más interesante. En este caso ofrece 245 CV y una autonomía que puede alcanzar los 750 kilómetros. Todo ello desde 60.649 euros. La versión básica arranca en 54.806 euros al contado o 53.101 euros financiados.