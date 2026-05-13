Esta Kawasaki parece sacada de un videojuego y está atrayendo a muchos nuevos motoristas

Coches y Motos 13 MAY 2026 - 12:18h.

Se nos ocurren pocos modelos más interesantes y llamativos que esta ZX 4 RR

Kawasaki tiene a la venta un scooter low cost

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En Kawasaki pueden presumir de tener una moto que parece que haya sido sacada de un videojuego, y que atrae la atención de los amantes de las dos ruedas. Porque es simplemente espectacular, y lo cierto es que se nos ocurren pocos modelos más interesantes y llamativos que esta ZX 4 RR, que eleva sus prestaciones gracias al cambio en las suspensiones y en su electrónica que ha sufrido recientemente, que la hace aún más efectiva.

Es una moto deportiva de media cilindrada que en este 2026 se ha actualizado, trayendo nuevas decoraciones, y que también cuenta ahora con la homologación Euro 5+. Asimismo, se ha añadido el quickshifter bidireccional de serie, y el chasis permite un mejor paso por curva gracias a la combinación de ligereza con rigidez. En cuanto a la parte ciclo, queda comprobado que es una de las grandes referentes de las deportivas, y no se queda atrás si hablamos de motor.

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Porque nos encanta el propulsor de cuatro cilindros en línea que monta, que gira a muy altas revoluciones, y entrega unas cifras extraordinarias pese a sus 399 centímetros cúbicos de cilindrada, con doble árbol de levas y refrigeración líquida. La potencia que declara es de 77 CV a 14.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 39 Nm a 13.000 rpm, y que también dispone de embrague anti-rebote. Y no queremos olvidarnos de sus cuatro modos de conducción, sus tres niveles de intervención en el control de tracción, los dos modos de potencia, el ABS de doble canal o la pantalla TFT de 4,3”.

Aprovecha la promoción de la Kawasaki Ninja ZX 4RR

Por si no fuera lo suficientemente atractiva, esta Kawasaki Ninja ZX 4RR ahora tiene una promoción que no puedes dejar escapar, al poder ser tuya por 975 euros menos. Es decir, que su coste ahora se sitúa en unos asumibles 9.325 euros.