Renault 4 JP4x4: el regreso del mito playero que conquista Roland Garros

Debuta mundialmente en el torneo de Roland Garros 2026

Un prototipo que fusiona la nostalgia de los años 60 con la tecnología eléctrica más puntera

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La marca del rombo debuta mundialmente con el Renault 4 JP4x4 Concept en el torneo de Roland Garros 2026. Un prototipo que fusiona la nostalgia de los años 60 con la tecnología eléctrica más puntera.

El prototipo se presenta como un "beach buggy" moderno diseñado para la aventura sin límites. Con su llamativa estética verde y naranja y una configuración de tracción total, el nuevo concepto reafirma la versatilidad de la plataforma RGEV.

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El espíritu de libertad mecánica ha encontrado su máxima expresión sobre la tierra batida de París. Renault ha aprovechado el escaparate internacional de Roland Garros para desvelar su última creación: el Renault 4 JP4x4 Concept. Inspirado directamente en los legendarios modelos Plein Air de 1969 y JP4 de 1981, este vehículo no es solo un ejercicio de diseño retro, sino una declaración de intenciones sobre el futuro del ocio eléctrico. Su carrocería en color Verde Esmeralda nacarado rinde homenaje a los tonos clásicos de los años 70, creando un contraste vibrante con un interior tapizado íntegramente en un tono naranja "pop".

Un diseño abierto para la libertad total

El carácter del JP4x4 Concept se define por la ausencia de barreras entre el conductor y el entorno. El coche carece de capota y puertas convencionales, sustituyéndolas por estructuras minimalistas y un techo perforado en forma de cruz que garantiza la rigidez estructural sin comprometer la sensación de aire puro. Jean-Philippe Salar, director de Diseño Avanzado de Renault, describe el vehículo como un híbrido entre una pick-up y un buggy, donde los detalles impresos en 3D en los laterales imitan la estética del calzado deportivo moderno.

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El maletero cuenta con un portón abatible tipo pick-up que facilita la carga de equipamiento deportivo. De hecho, el prototipo se presenta con una tabla de surf suspendida del techo y monopatines integrados, subrayando su vocación estival. En el habitáculo, los asientos tipo "momia" con reposacabezas integrados evocan los modelos icónicos de la marca, pero actualizados con tejidos técnicos de malla diagonal que aportan una imagen fresca, deportiva y resistente al uso intensivo en exteriores.

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Potencia eléctrica y tracción 4x4

Bajo su apariencia lúdica se esconde una ingeniería robusta. A diferencia del modelo de serie, este concepto integra un segundo motor eléctrico en el eje trasero. Esta configuración dota al vehículo de tracción integral real, permitiéndole circular con solvencia por terrenos complejos como dunas de arena o senderos rocosos. Además, la altura libre al suelo se ha incrementado en 15 mm respecto al Renault 4 E-Tech estándar, y las vías se han ensanchado para mejorar la estabilidad en condiciones "off-road".