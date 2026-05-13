Se desploma el precio del SUV híbrido japonés que pone contra las cuerdas al Seat Ateca

Coches y Motos 13 MAY 2026 - 02:21h.

La marca nipona lo rebaja casi 5.000 euros en mayo

Seat tiene el que, para muchos, es el mejor coche de España

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El Seat Ateca, desde su lanzamiento, ha sido una de las referencias entre los SUV compactos. Ha sido ese modelo compacto que servía para todo. Su tamaño lo hace ideal tanto para el día a día como para escapadas de fin de semana. Y qué decir de su comportamiento o su relación calidad-precio.

No obstante, existen alternativas muy válidas que merecen ser tenidas muy en cuenta. Por ejemplo, un rival que está ganando mucho protagonismo gracias a una fuerte rebaja. Se trata del Suzuki S-Cross. El modelo de Suzuki se ha convertido en una alternativa muy interesante para quienes buscan un SUV práctico, eficiente y bien equipado.

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El Suzuki S-Cross está de oferta

Además, ahora resulta bastante más accesible. Su precio sobre catálogo es de 32.027 euros, pero actualmente puede encontrarse en oferta desde 27.222 euros. Eso le permite competir directamente con muchos modelos europeos. Y no solo por precio. También por equipamiento, espacio interior y eficiencia.

Sus dimensiones son muy interesantes para el día a día. Mide 4,30 metros de largo, 1,78 metros de ancho y cuenta con una batalla de 2,60 metros. El maletero ofrece 430 litros, suficientes para un uso familiar. Y, además del Ateca, también compite con modelos como el Peugeot 2008 o el Dacia Duster.

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Así es el Suzuki S-Cross más económico

La gama se basa en un bloque con mecánica híbrida ligera. Hablamos de un motor gasolina 1.4 turbo MHEV de 110 CV y 235 Nm de par máximo, asociado a la etiqueta ECO de la DGT. Una solución cada vez más buscada en ciudad. El sistema permite reducir consumos y mejorar suavidad de funcionamiento. Además, mantiene unas prestaciones correctas para el segmento. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,4 segundos y alcanza 185 km/h de velocidad máxima.

Otro aspecto importante es el consumo. Homologa una media de solo 5,4 litros cada 100 kilómetros, una cifra bastante competitiva para un SUV compacto de gasolina. Especialmente teniendo en cuenta su espacio interior y equipamiento.

El acabado de acceso, denominado S1, ya viene muy completo. Incluye faros LED, cámara trasera y control de crucero adaptativo. También suma lector de señales, detector de fatiga y asistente de mantenimiento de carril. No faltan elementos muy demandados actualmente como Apple CarPlay y Android Auto. También incorpora aire acondicionado, encendido automático de luces y asistente de arranque en pendiente.