La Yamaha de 1.700 euros que (por el momento) no puedes comprar en España

Coches y Motos 12 MAY 2026 - 15:51h.

La Yamaha PG-1 no ha salido nunca a la venta

La alternativa eléctrica a la Yamaha TMAX

Compartir







Yamaha tiene un amplio catálogo de modelos donde se pueden encontrar motos de todo tipo, desde más baratas hasta más caras, pasando también por scooters, deportivas, naked y mucho más. Es por ello que se posiciona como una de las marcas con más éxito en todo el planeta, y en España puede presumir de colocar siempre varias de sus motos entre las más vendidas de todos los años. Por desgracia, hay un modelo que no se puede conseguir todavía.

Porque la Yamaha PG-1 no ha salido nunca a la venta, y desconocemos si lo hará en algún momento. Es una moto a medio camino entre una trail y una scooter aventurera, de tamaño reducido, que se puede manejar en caso de que ya dispongas del carné de coche. Nosotros creemos que sería un éxito descomunal gracias a su irrisorio coste, que la situaría entre las más baratas del mercado, y también por su contenido consumo, además de ser una garantía de fiabilidad y de sencillez.

Combina conceptos de motos más clásicas y grandes con otras propuestas más originales, y tiene ese toque retro que tanto gusta a los amantes de las dos ruedas. Es una moto perfecta para su uso diario, y tiene un motor de 114 centímetros cúbicos de cilindrada, que consume apenas 1,9 litros por cada 100 kilómetros. Es cierto que la potencia que entrega es de apenas 9 CV, pero igualmente pensamos que es más que suficiente para poder ir donde quieras.

En otros países se vende por unos 1.700 euros

Esta Yamaha PG-1 es un éxito sobre todo en el mercado asiático, y su precio es de unos 1.700 euros. Probablemente, en caso de llegar a nuestras fronteras esta cantidad aumentaría ligeramente, pero de todos modos sería una inversión más que apetecible.