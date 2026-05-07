La nueva Yamaha es la moto más bonita en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 07 MAY 2026 - 04:28h.

Es increíblemente bonita y supera a modelos más caros

Yamaha trabaja en una Ténéré 900

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En Yamaha tienen una moto que es increíblemente bonita, y que supera a modelos más caros. Es una moto con personalidad, que es imposible que pase desapercibida, y que te promete ser un imán de miradas vayas donde vayas. Con las últimas actualizaciones que ha tenido se ha acabado por convertir en una auténtica referente dentro de su segmento, y por esta razón, a nosotros no nos queda de más remedio que recomendar que le eches un vistazo a esta XSR 700.

Deriva directamente de la MT-07, uno de los superventas que tiene la firma de los diapasones, y es evidente que comparten muchas similitudes. Esta es una naked de aspecto retro, con componentes de última generación, como el motor bicilíndrico de diseño cross plane que tiene equipado, que te garantiza una entrega de potencia de manera lineal desde abajo. El amortiguador trasero se apoya directamente en el basculante, que es muy corto para ofrecer una mayor agilidad en los cambios de dirección.

El estilo retro se consigue gracias al diseño del depósito de aluminio y de los faros delantero y trasero, mientras que el minimalista cuadro de mandos también otorga un aire clásico a la moto. Existe la posibilidad de limitar esta moto para los usuarios que tan solo disponen del carné A2, y si hablamos de cifras, la cilindrada de esta moto es de 689 centímetros cúbicos, con una potencia declarada de 75 CV y un peso neto de 186 kilos, sorprendentemente ligero.

El precio de la Yamaha XSR 700 invita a querer conseguirla

Puede que haya otras alternativas más económicas, en especial, los modelos que llegan desde China, pero igualmente pensamos que la Yamaha XSR 700 tiene un coste totalmente justificado, ya que únicamente es necesario invertir un total de 8.499 euros.