La nueva BMW es la moto más bonita en la historia de la marca y sorprende frente a rivales más caros

Coches y Motos 12 MAY 2026 - 20:48h.

El peso de 223 kilos provoca que sea bastante ligera para su tamaño

La Voge 900 DSX es una BMW

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Desde BMW pueden presumir de tener una moto que es realmente bonita, y que llama la atención por su avanzada tecnología y por su versatilidad, algo que la convierte en una apuesta segura y sin riesgo, y que la sitúa a la altura de otros modelos que son mucho más costosos. Y es que la BMW M 1000 XR es una moto turística de corazón super deportivo, con un nivel de prestaciones que sorprende y no deja a nadie indiferente, y con un concepto tan cautivador como radical.

Durante el año 2025 sufrió mejoras importantes, entre ellas, la homologación Euro 5+, mientras que en este 2026 también ha tenido actualizaciones ligeras, que la acaban por convertir en, para mucha gente, la moto más bonita que tiene la firma alemana. La decoración ya hace denotar el pedigrí que tiene esta moto, que ya avanzamos que no es la más barata del mercado, aunque podría ser mucho más cara si consideramos todo lo que equipa.

Su paquete aerodinámico también llama la atención, y hace que sus 201 CV de potencia la conviertan en una moto realmente potente y veloz, además del peso de 223 kilos que provoca que sea bastante ligera para su tamaño, y que pueda llegar a grandes velocidades. El par motor es de 113 Nm a 11.000 revoluciones por minuto, y entre su equipamiento se puede destacar el ABS trasero desconectable, los varios modos de conducción que tiene, el launch control y mucho más.

Por 30.090 euros puedes conseguir esta BMW M 1000 XR

Ya te hemos adelantado que esta BMW M 1000 XR no es la moto más barata que hay, pero igualmente consideramos que merece mucho la pena desembolsar los 30.090 euros que cuesta. Es un acierto garantizado, del que no te vas a arrepentir jamás.