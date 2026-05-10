El Toyota más venido ahora en España deja de ser un SUV

Coches y Motos 10 MAY 2026 - 17:51h.

Las ventas de coches en España siguen al alza en abril

Toyota ajusta el precio del Toyota RAV4, ahora más bonito y competitivo que nunca

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El mercado español sigue creciendo. Las ventas de coches nuevos alcanzaron en abril de 2026 un total de 104.081 unidades, según datos de ANFAC. Esto supone un incremento del 5,6% respecto al mismo mes del año anterior. Una tendencia positiva que también se refleja en el acumulado del ejercicio.

En lo que va de 2026 ya se han matriculado 407.389 vehículos nuevos en España. Un crecimiento del 7,8% frente al año pasado. Y en este escenario hay un dato especialmente llamativo para Toyota. Porque su modelo más vendido ya no es un SUV.

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El Corolla fue el Toyota más vendido en España en abril

En los últimos tiempos, modelos como el Toyota C-HR han liderado las matriculaciones de la marca japonesa. Pero ahora el protagonismo cambia. El nuevo líder de Toyota en España es el Toyota Corolla.

El Corolla consiguió cerrar abril con 2.511 unidades vendidas, colocándose además como el cuarto coche más vendido del mercado español. Un resultado muy sólido. Especialmente teniendo en cuenta el dominio actual de los SUV en Europa.

Por delante solo quedaron el Dacia Sandero, líder absoluto con 3.511 unidades, el SEAT Ibiza con 2.729 unidades y el Peugeot 2008, que alcanzó 2.594 matriculaciones.

Top 10

Detrás del Corolla aparecen otros modelos muy fuertes. Como el Peugeot 208, con 2.390 unidades, o el MG ZS, con 2.348 unidades. También siguen funcionando muy bien el SEAT Arona y el Hyundai Tucson.

Mientras tanto, el Toyota Yaris Cross cae hasta la novena posición del ranking con 1.725 unidades vendidas. Justo por delante del Volkswagen T-Roc, que cerró el mes con 1.715 unidades. A continuación puedes echar un vistazo al resumen del top 10:

Dacia Sandero: 3.511 unidades vendidas SEAT Ibiza: 2.729 unidades vendidas Peugeot 2008: 2.594 unidades vendidas Toyota Corolla: 2.511 unidades vendidas Peugeot 208: 2.390 unidades vendidas MG ZS: 2.348 unidades vendidas SEAT Arona: 2.251 unidades vendidas Hyundai Tucson: 2.003 unidades vendidas Toyota Yaris Cross: 1.725 unidades vendidas

Volkswagen T-Roc: 1.715 unidades vendidas