Alberto Cercós García 09 MAY 2026 - 19:22h.

El Alpine A390 llega a nuestras vidas como el primer crossover de la marca francesa

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Gonzalo Serrano aprovecha un nuevo programa de 'Más Que Coches' para probar una de las novedades más suculentas del mercado actual: el Alpine A390. Se trata de su primer crossover y el segundo modelo 100% eléctrico de su gama, tras el A290, y llega en versión GT como única configuración prevista para el mercado español. El modelo mantiene la esencia deportiva de Alpine, pero adaptada a un formato más grande y polivalente. En diseño, apuesta por una aerodinámica muy trabajada, con líneas tensas y soluciones visuales que buscan tanto eficiencia como identidad propia. En el frontal destacan los guiños a modelos históricos de la marca reinterpretados en clave moderna, con una firma lumínica integrada y un capó marcado por un efecto flecha que dirige el aire hacia la parrilla.

En el lateral llaman la atención las llantas de diseño muy específico, de aire claramente deportivo, junto a detalles bitono en los retrovisores y perfiles que recorren la carrocería generando un juego visual continuo. Según explicaban durante la presentación, “este coche rebosa concepto de carreras por todos sus poros”, resume Serrano. La parte trasera mantiene esa filosofía de eficiencia, con el alerón integrado en el propio borde del portón para mejorar el comportamiento aerodinámico. “No hay alerones como tal, el alerón está integrado en el maletero porque lo que se busca es optimizar consumos, y en un eléctrico eso es fundamental”, añade el periodista en 'MQC'.

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Más detalles del A390

En el apartado técnico, el A390 ofrece alrededor de 400CV de potencia y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos. La arquitectura combina un motor delantero y dos motores traseros, uno por rueda, lo que permite una gestión de la tracción orientada al rendimiento dinámico. La autonomía se sitúa en torno a los 500 kilómetros, dependiendo del tipo de conducción, mientras que la recarga admite hasta 190kW en corriente continua, con la posibilidad de pasar del 0 al 80% en unos 29 minutos. En corriente alterna, la carga completa puede realizarse en algo más de cuatro horas con potencias de hasta 22 kW.

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En cuanto al precio, el Alpine A390 parte en España desde aproximadamente 65.000 euros en su versión GT. Con este modelo, Alpine da un paso importante hacia la electrificación sin renunciar a su discurso habitual. Como zanja Serrano, el objetivo es claro: mantener “el carácter deportivo” incluso en un coche de nueva generación.