El nuevo Alpine es el más bonito de la historia de la marca

Alpine ha cerrado un 2025 espectacular, y no frena en 2026

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

Alpine ha cambiado de dimensión. Ya no es solo una marca deportiva de nicho. Ahora es un símbolo. De diseño. De ambición. De identidad. En 2026, la firma francesa quiere algo más que vender coches. Quiere emocionar. Y lo está logrando como nunca antes.

El contexto ayuda. Renault Group llega fuerte. Muy fuerte. Tras un 2025 sólido, el grupo encara el nuevo año con confianza. Crece en Europa. Crece en España. Y lo hace mientras otros dudan. La estrategia es clara. Producto atractivo. Electrificación real. Y una apuesta decidida por la imagen.

Alpine arrasa en 2025

Dentro del grupo, Alpine es la joya. La marca que marca el ritmo. En 2025 firmó un crecimiento espectacular. Casi un 140% más de ventas. Una cifra que no se explica solo con números. Se explica con diseño, carácter y una narrativa muy bien construida.

El gran responsable tiene nombre propio. Alpine A290. Un coche que ha cambiado la percepción de la marca. Compacto. Eléctrico. Deportivo. Pero, sobre todo, precioso. Líneas tensas. Proporciones perfectas. Detalles cuidados. Para muchos, es el Alpine más bonito jamás creado.

Y no es casualidad. La marca ha puesto el diseño en el centro. Cada modelo transmite pasión. Cada proyecto respira competición. Ligereza visual. ADN racing. Herencia francesa bien entendida. Alpine no copia. Alpine crea. Y eso se nota a primera vista.

Se presenta un 2026 movidito en Renault

La ambición no termina aquí. 2026 será clave. Nuevas versiones. Proyectos especiales. Presencia en la Fórmula 1 y en la resistencia. Modelos de calle con alma de circuito. Alpine quiere ser deseada. No solo comprada. Y va por el buen camino.

Mientras tanto, el mercado español acompaña. Las ventas crecen. La electrificación avanza. Y el cliente busca algo distinto. Algo con personalidad. En ese escenario, Alpine juega con ventaja. Porque hoy no solo vende coches. Vende emociones. Y lo nuevo que está llegando no deja dudas. Es lo más bonito de toda su historia.