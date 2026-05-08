La nueva Aprilia es la moto más atractiva del catálogo y mejora a rivales premium por tecnología

Coches y Motos 08 MAY 2026 - 16:03h.

Está increíblemente equipada a nivel tecnológico, con ayudas de última generación

La nueva Aprilia es, para la mayoría, la más atractiva de 2026

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En Aprilia tienen una super sport que nos parece la más atractiva del catálogo, y que supera por mucho a otras opciones que son muchas más premium si hablamos de tecnología y de diseño. No tenemos absolutamente nada negativo que decir al respecto de esta moto, que nos parece simplemente maravillosa, y nos parece normal que haya causado tanto furor. Y es que la RS 660 se merece totalmente el reconocimiento y el prestigio que tiene.

Está increíblemente equipada a nivel tecnológico, con ayudas de última generación, y es una de las referentes en las motos de media cilindrada. Tiene una clara orientación deportiva, y en la última actualización que sufrió, se mejoró el apartado aerodinámico con unos alerones claramente inspirados en los que utilizan en MotoGP, además de contar con la homologación Euro 5+, con un motor más potente y con una electrónica más avanzada.

La imagen de esta moto es llamativa gracias a sus líneas modernas marcadas en el frontal, mientras que la iluminación es full LED, y tiene una triple óptica delantera. Además de ser muy deportiva, también es realmente cómoda, y lo mejor se encuentra en el interior. Porque tiene equipado un propulsor bicilíndrico en línea de 660 centímetros cúbicos de cilindrada, de tamaño compacto, lo que se traduce en una potencia de 105 CV. Y no le faltan el sistema anti-wheelie, el quickshifter, el control de velocidad o el control de freno motor, ni tampoco la instrumentación TFT.

Consigue esta Aprilia RS 660 por 12.310 euros

Y lo que nos parece más increíble de todo lo que hemos comentado es que esta Aprilia RS 660 está disponible desde una cantidad realmente accesible, por lo que basta con desembolsar un total de 12.310 euros para que puedas hacerla tuya.