Lotus Emeya: lujo eléctrico con potencia extrema y carga ultrarrápida

Los precios parten de los 110.690 euros hasta los 164.590 euros en su versión más equipada

El nuevo SUV de Lotus el más bonito que hemos visto nunca

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La firma británica, perteneciente al grupo chino Geely, lanza su nueva berlina eléctrica de altas prestaciones, combinando diseño emocional, tecnología avanzada y un rendimiento digno de superdeportivo.

El nuevo Lotus Emeya marca un punto de inflexión en la estrategia eléctrica de la empresa británica al fusionar el ADN deportivo con el refinamiento propio de un gran turismo. Esta berlina de lujo se articula en torno a dos niveles de potencia, denominados ‘600’ y ‘900’, que desarrollan 612 CV y 918 CV, respectivamente, ambos con doble motor eléctrico y tracción total.

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La gama recupera denominaciones históricas como GT y GT SE, reforzando la identidad de la marca incluso en la era de la electrificación. Además, la oferta se estructura en varios niveles de acabado que combinan prestaciones, lujo y tecnología, permitiendo a los clientes elegir entre configuraciones más deportivas u orientadas al confort.

Desde el acceso, el Emeya 600 GT incorpora equipamiento avanzado como asistencias a la conducción, llantas de 21 pulgadas y frenos de alto rendimiento. A medida que se asciende en la gama, se añaden elementos como techo de cristal inteligente, iluminación ambiental configurable o paquetes dinámicos con aerodinámica activa y mayor sofisticación interior.

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Prestaciones eléctricas sin concesiones

El rendimiento es uno de los pilares del Emeya. La versión 600 acelera de 0 a 100 km/h en 4,15 segundos, mientras que el Emeya 900 reduce esa cifra a solo 2,78 segundos, situándose en territorio de superdeportivos. Ambas variantes mantienen una velocidad máxima de 250 km/h.

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La tecnología eléctrica también destaca por su eficiencia. Con una autonomía de hasta 610 kilómetros en ciclo WLTP, el modelo está diseñado para viajes largos sin comprometer prestaciones. Su arquitectura de 800 voltios permite cargas ultrarrápidas, pudiendo pasar del 10% al 80% en aproximadamente 14 minutos en condiciones óptimas.

Este equilibrio entre potencia, autonomía y velocidad de carga posiciona al Emeya como uno de los referentes dentro del segmento de berlinas eléctricas de lujo.

Diseño, aerodinámica y experiencia premium

El diseño del Emeya mantiene la esencia de la marca, con líneas fluidas y una aerodinámica avanzada basada en el concepto de “porosidad”, que permite canalizar el aire a través del vehículo para mejorar eficiencia y estabilidad. Este enfoque ya fue utilizado en modelos icónicos de la firma y se traslada ahora a esta nueva berlina eléctrica.

En el interior, el modelo apuesta por un entorno tecnológico y sofisticado. Materiales premium, superficies táctiles y sistemas avanzados de infoentretenimiento crean una experiencia inmersiva. Elementos como los asientos con ventilación y masaje o el sistema de sonido de alta fidelidad refuerzan su carácter de gran turismo.

El Emeya también mantiene el enfoque “For The Drivers”, característico de la marca, con una dinámica de conducción precisa, dirección afinada y sistemas de control avanzados que garantizan una experiencia deportiva sin renunciar al confort.

Con precios que parten desde los 110.690 euros hasta los 164.590 euros en su versión más equipada, el Emeya se posiciona como una propuesta ambiciosa dentro del mercado premium.