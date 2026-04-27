El nuevo SUV de Lotus el más bonito que hemos visto nunca
Más de 900 CV de potencia y 600 km de autonomía
El Lotus Eletre supone un cambio radical dentro de la marca, que hasta ahora siempre había estado ligada a deportivos ligeros y muy puristas. Lotus entra en el mundo de los SUV. Y lo hace sin medias tintas, apostando por un modelo que combina prestaciones, diseño y tecnología en un nivel muy alto.
Lo primero que llama la atención es su estética, porque no se parece a nada habitual en su categoría. Es un SUV grande, sí, pero con una silueta muy baja y unas líneas extremadamente marcadas que transmiten dinamismo incluso en parado, con un enfoque futurista que lo diferencia de cualquier rival.
Así es el primer SUV de Lotus
Las dimensiones refuerzan esa presencia imponente, ya que con 5.103 mm de largo, 2.019 mm de ancho y una batalla de 3.019 mm, se posiciona frente a modelos como el Audi Q8 e-tron o el Mercedes-Benz EQE SUV, pero con una personalidad mucho más deportiva y radical.
En el interior, el nivel está a la altura de su planteamiento, combinando materiales de gran calidad con un enfoque tecnológico muy avanzado, donde destacan las pantallas y la conectividad, creando un ambiente moderno, limpio y orientado al confort de los ocupantes.
Además, no renuncia a la practicidad, algo importante en un SUV de este tamaño, ya que el maletero de 688 litros, ampliable hasta 1.532 litros, permite afrontar viajes largos con total comodidad, manteniendo un buen equilibrio entre deportividad y funcionalidad.
Dos versiones mecánicas a elegir con hasta 918 CV
En el apartado mecánico, la versión de acceso ya ofrece cifras muy serias, con 612 CV y 710 Nm de par, asociadas a una batería de 112 kWh, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos, alcanzar una velocidad máxima de 258 km/h y ofrecer hasta 600 km de autonomía WLTP, combinando rendimiento y eficiencia.
La versión superior va aún más lejos, elevando la potencia hasta 918 CV y el par hasta 985 Nm, mejorando la aceleración hasta los 2,9 segundos en el 0 a 100 km/h y alcanzando una velocidad máxima de 265 km/h, aunque con una autonomía algo menor, de unos 500 km WLTP, manteniendo la misma batería de 112 kWh.
Todo ello con un equipamiento muy completo. Incluye de serie faros Matrix LED, llantas de 20 pulgadas, suspensión neumática activa, climatizador de cuatro zonas, sistema de sonido premium y conectividad completa. A esto se suman múltiples asistentes avanzados como control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado, cámara 360º y detección de fatiga, además de tecnologías más avanzadas como sensores LiDAR, cámaras y radares que permiten funciones de conducción semiautónoma.
Eso sí, su precio es para unos pocos. La versión de acceso se acerca a los 110.000 euros. Y la superior es más cara todavía.