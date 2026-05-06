El Subaru más icónico de la historia es de 2005

Coches y Motos 06 MAY 2026 - 07:49h.

Deportividad, tracción total, motor bóxer y carácter rally

El nuevo deportivo de Subaru es, para muchos, el más atractivo

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El Subaru Impreza WRX STI es, para muchos, el modelo más icónico de la marca. Un coche que marcó una época. Y que en su versión de mediados de los 2000 alcanzó su punto más reconocible. Especialmente por su vínculo con los rallyes.

A principios de esa década, Subaru renovó la gama Impreza. Con versiones WRX y WRX STI como protagonistas. Todas recibieron mejoras en diseño, en chasis y en equipamiento. Pero fue el STI el que se llevó toda la atención. Por carácter. Y por prestaciones.

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El Subaru Impreza WRX STI destacaba por su espíritu rally

El diseño también evolucionó. Nuevos faros, paragolpes rediseñados y un capó de aluminio con toma de aire más grande. El alerón trasero del STI creció. Y su imagen se volvió aún más agresiva. Más reconocible. Más icónica.

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Bajo el capó, el WRX ya ofrecía 224 CV y 300 Nm, con mejoras en rendimiento y consumo. Pero el verdadero protagonista era el STI. Con su motor bóxer turbo de 2.0 litros, ajustado por Subaru Tecnica Internacional.

Este bloque alcanzaba los 265 CV, manteniendo una entrega de potencia contundente. Asociado a un cambio manual de seis velocidades y a la tracción total permanente. Una de sus señas de identidad y clave en su comportamiento.

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En carretera, ofrecía sensaciones muy directas. Mucho agarre. Y una capacidad de tracción sobresaliente. Gracias también a una puesta a punto específica del chasis. Con ajustes en suspensión y componentes que mejoraban la estabilidad.

El Impreza WRX STI representa lo mejor de Subaru

Además, su aerodinámica fue optimizada. Mejorando el flujo de aire y el comportamiento a alta velocidad. No era solo estética. Era funcional. Cada detalle tenía un propósito.

Frente a rivales como el Audi S3, el Ford Focus RS o el SEAT León Cupra R, el Impreza ofrecía algo distinto. Más radical, más auténtico y más cercano a la competición.

No era perfecto. El interior tenía plásticos mejorables. Y faltaban algunos elementos de confort. Pero eso no importaba demasiado. Porque su esencia estaba en la conducción. Y en sus prestaciones.

En conjunto, el Impreza WRX STI de esa época representa lo mejor de Subaru. Deportividad, tracción total, motor bóxer y carácter. Un coche que no solo hizo historia. También se ganó un lugar permanente entre los más especiales jamás creados.