Coches y Motos 06 MAY 2026 - 09:48h.

Este 2026 cumple 65 años, pero sigue levantando pasiones entre los más puristas

Lluvia de críticas a Jaguar tras cambiar su diseño: hasta Elon Musk reacciona

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El Jaguar E-Type es mucho más que un coche clásico. Es una obra de arte sobre ruedas. Presentado en 1961 en el Salón de Ginebra, marcó una época. Y aunque en este 2026 cumple 65 años y llega a la tercera edad, aún hoy sigue levantando pasiones por su diseño y su presencia.

Su impacto fue inmediato. Tanto, que el propio Enzo Ferrari lo definió como uno de los coches más bellos jamás creados. Una afirmación que ha quedado para la historia. Y que resume perfectamente lo que supuso este modelo en su momento.

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Parte de su éxito estuvo en su planteamiento. Ofrecía prestaciones muy altas a un precio relativamente contenido. No era barato. Pero sí mucho más accesible que deportivos de marcas como Ferrari o Aston Martin. Eso lo hizo especial. Y también más popular.

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Un icono que sigue conquistando corazones

Las cifras lo demuestran. Se produjeron cerca de 80.000 unidades. Una cantidad muy elevada para un coche de este tipo en aquella época. Fue un éxito comercial. Y también un icono cultural. Un coche que definió una generación.

Su diseño era rompedor. Con un capó largo, una silueta muy baja y líneas fluidas. La carrocería fusiforme le daba una imagen única. Aunque no todos lo entendieron al principio. Hubo críticas. Pero el tiempo le dio la razón.

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Bajo el capó, montaba un motor de seis cilindros en línea de hasta 3,8 litros, con 265 CV. Un propulsor avanzado para su época. Potente. Fiable. Y con un rendimiento que lo acercaba a coches mucho más caros.

Más adelante llegó el motor 4.2 litros, con más par. Y también versiones como el 2+2, con mayor espacio interior. Evoluciones que ampliaron su público. Sin perder su esencia original.

El mejor llegó en 1970

En los años 70 apareció el famoso V12 de 5,3 litros, con 272 CV. Un motor espectacular. Más exclusivo. Y con un gran impacto mediático. Aunque no supuso un salto enorme en prestaciones.

Con el paso del tiempo, las normativas fueron cambiando su diseño. Especialmente en Estados Unidos. Faros distintos. Parachoques más grandes. Y una estética algo menos pura. Aun así, su esencia se mantuvo.

Hoy, el E-Type sigue siendo un icono. Un coche que marcó historia. Por su diseño, su rendimiento y su legado. Y que, décadas después, sigue siendo para muchos el coche más bonito jamás creado.