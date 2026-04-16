Coches y Motos 16 ABR 2026 - 19:56h.

Este deportivo es, para muchos, el coche más bonito de la historia

El nuevo Jaguar para algunos es muy bonito y para la mayoría muy feo

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El Jaguar más bonito de la historia es de los años 60, y esa afirmación se sostiene con claridad al observar el Jaguar E-Type. Desde su presentación en 1961, este modelo británico redefinió los estándares del diseño automovilístico, combinando proporciones perfectas con una estética que aún hoy resulta plenamente vigente. Su largo capó, su baja altura y su silueta estilizada construyen una imagen inconfundible que ha resistido el paso del tiempo sin perder un ápice de modernidad.

El E-Type no solo destacaba por su apariencia, sino por la coherencia entre diseño y funcionalidad. Cada trazo respondía a una lógica aerodinámica precisa, heredada en parte de la experiencia de Jaguar en competición. Esta integración permitió crear un coche que no solo era bello, sino también eficaz a altas velocidades. Lo destacable en este caso es que esa dualidad no era habitual en su época, donde muchos deportivos sacrificaban estética o rendimiento.

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Además, su impacto fue inmediato y profundo. La crítica especializada y el público coincidieron en reconocer su valor, elevándolo rápidamente a la categoría de icono. Su presencia en exposiciones y colecciones privadas consolidó su imagen como una pieza clave del diseño industrial del siglo XX. La pureza de sus líneas, sin elementos superfluos, reforzaba una identidad visual única.

Ingeniería y legado de un referente atemporal

Cabe destacar que el Jaguar E-Type no se limitaba a ser un ejercicio de estilo. Incorporaba soluciones técnicas avanzadas que lo situaban a la vanguardia de su tiempo. Su estructura monocasco aportaba rigidez y ligereza, mientras que la suspensión independiente en ambos ejes mejoraba notablemente el comportamiento dinámico. A esto se sumaban los frenos de disco en las cuatro ruedas, una característica poco común en los años 60.

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En este sentido, su motorización también contribuía a su carácter excepcional. Equipado inicialmente con un motor de seis cilindros en línea, ofrecía una respuesta contundente y una velocidad máxima que lo posicionaba entre los deportivos más rápidos de su generación. Esta combinación de prestaciones y refinamiento mecánico reforzaba su atractivo global.

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Por otro lado, su accesibilidad relativa frente a otros modelos de altas prestaciones permitió ampliar su alcance sin comprometer su exclusividad. Jaguar logró así un equilibrio poco frecuente entre precio, rendimiento y diseño, consolidando una propuesta difícil de igualar.

El legado del E-Type se mantiene intacto décadas después de su desaparición del mercado. Su influencia es evidente en el lenguaje de diseño de numerosos vehículos posteriores, y su estatus como clásico indiscutible continúa creciendo. Más que un automóvil, el Jaguar E-Type representa una síntesis perfecta entre arte e ingeniería, capaz de definir una época y mantenerse como referencia absoluta en la historia del automóvil.