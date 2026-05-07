KTM convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail

Coches y Motos 07 MAY 2026 - 23:23h.

KTM ha convertido en accesible una de sus motos más deseadas

La nueva KTM 125 Duke es la más llamativa del catálogo

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Si eres amante de las motos trail, y también te encantan el diseño y el concepto de las KTM, entonces tenemos muy buenas noticias que darte. Porque han convertido en accesible una de sus motos más deseadas, que desde hace tiempo es un éxito descomunal. Ofrece una serie de ventajas y cuenta con unas características que la hacen ser una compra segura, y a nosotros nos parece evidente que esta 1290 Super Adventure R es una maravilla.

A simple vista, destaca su carácter off-road, y en 2023 tuvo una importante actualización que significó un antes y un después, con la que se instaló un nuevo software de navegación, un guiado turn-by-turn plus o unos nuevos gráficos. Pero lo mejor se reservó para el motor, donde equipa un propulsor LC8 de 1031 centímetros cúbicos de cilindrada, la última evolución del V-Twin austríaco, que cumple con la normativa Euro 5+ y es sorprendentemente ligero para su tamaño.

La potencia que declara esta moto es de 160 CV de potencia, con un par máximo de 138 Nm, que equipa una caja de cambios Pankl de seis velocidades, con quickshifter opcional. Incorpora una IMU de seis ejes firmada por Bosch, que gestiona los cuatro modos de conducción, el control de tracción, el ABS con sensor de inclinación, control de estabilidad, control de presión de los neumáticos… y sin descuidar la iluminación full LED, las piñas retroiluminadas o la instrumentación TFT de 7”.

Aprovecha el descuento de esta KTM 1290 Super Adventure R

Como hemos comentado previamente, esta KTM 1290 Super Adventure R es más accesible que nunca, por lo que tienes que aprovechar el sensacional descuento que ha recibido, de 2.500 euros. Esto provoca que ahora pueda ser tuya a cambio de apenas un total de 19.899 euros, todo un chollo.