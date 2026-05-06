Coches y Motos 06 MAY 2026 - 17:39h.

Este Renault tiene una de las gamas más completas del mercado

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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El Renault Captur vive un momento clave. Es un SUV urbano que ha sido renovado recientemente. Y ahora resulta más atractivo que nunca. Mejora en diseño, en tecnología y en comportamiento. Y eso se está notando en sus ventas, que siguen creciendo con fuerza. Desde su lanzamiento, ha sido uno de los modelos más importantes de la marca. Siempre entre los más vendidos. Y ahora vuelve a destacar frente a rivales como el Toyota Yaris Cross, gracias a un planteamiento más amplio y versátil. Más coche en general.

Sus medidas lo colocan en una posición muy equilibrada. Con 4,23 metros de largo, una batalla de 2,63 metros y un maletero de 487 litros, ampliable hasta 1.596 litros, ofrece mucho espacio. Es práctico. Y muy aprovechable para el día a día.

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Opciones mecánicas para todos los gustos

En marcha, el Captur destaca por su comodidad. Es ágil en ciudad. Y estable en carretera. No busca ser deportivo. Pero sí fácil de conducir. Un coche pensado para todo tipo de usuarios. Sin complicaciones.

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La gama arranca con el motor 1.5 TCe de 115 CV, con 190 Nm, cambio manual y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 en 14,3 segundos, alcanza 168 km/h y homologa 5,7 l/100 km. Su precio es de 22.226 euros al contado o 19.976 euros financiados.

También está la versión GLP de 120 CV, con 200 Nm, cambio manual y tracción delantera. Hace el 0 a 100 en 12,0 segundos, alcanza 180 km/h y declara 5,9 l/100 km. Tiene el mismo precio: 22.226 euros al contado o 19.976 euros financiados.

Dos versiones electrificadas

Por encima aparece el 1.3 TCe MHEV de 140 CV, con 260 Nm, cambio automático y sistema de hibridación ligera. Acelera de 0 a 100 en 10,3 segundos, alcanza 196 km/h y consume 5,9 l/100 km. Parte desde 24.214 euros al contado o 23.243 euros financiados.

En lo más alto está el híbrido HEV de 160 CV, con 270 Nm y cambio automático. Es el más rápido: 0 a 100 en 8,5 segundos y 180 km/h de velocidad punta. Además, mantiene un consumo de 5,8 l/100 km. Su precio arranca en 27.075 euros al contado o 24.326 euros financiados.

Además, desde el acabado Evolution, el equipamiento es muy completo. Incluye pantalla de 10,4 pulgadas, cámara trasera, asistentes de seguridad y conectividad avanzada. Todo lo necesario sin disparar el precio.