Coches y Motos 03 MAY 2026 - 18:44h.

Diseño deportivo, comportamiento dinámico, etiqueta ECO y en oferta

Toyota ajusta el precio del Toyota RAV4, ahora más bonito y competitivo que nunca

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Ford ha sabido reinventarse en los últimos años, apostando por modelos con un enfoque más dinámico, juvenil y conectado, especialmente dentro del segmento de los SUV urbanos. Y el Ford Puma es buena prueba de ello. Se ha convertido en uno de los pilares de la marca, y su evolución comercial demuestra que es uno de los modelos más demandados, sobre todo entre conductores jóvenes.

El Puma se caracteriza por su diseño deportivo y moderno, con líneas fluidas, una silueta coupé y una estética muy cuidada. Y se enfrenta a duros rivales como el Toyota Yaris Cross o el Volkswagen T-Roc.

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El Ford Puma está de oferta

Con 4.226 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.588 mm, es un modelo ideal para el día a día. Aunque su maletero de 456 litros, ampliable hasta 1.216 litros, amplía sus posibilidades en escapadas de fin de semana o vacaciones. Todo ello sin olvidar el ingenioso sistema Megabox. Mientras que en carretera, ofrece una conducción más ágil y directa que muchos de sus rivales, algo que refuerza su carácter dinámico en ciudad y carretera.

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En precio, el Puma está actualmente anunciado en la web de Ford desde 23.418 euros financiados o 24.475 euros al contado. Cifras que son para una versión de acceso muy correcta y convincente.

Así es el Puma más barato

En el apartado mecánico, este modelo monta un motor 1.0 EcoBoost MHEV de 125 CV con 210 Nm, cambio manual de 6 relaciones y tracción delantera. Sus prestaciones incluyen un 0 a 100 km/h en 9,8 segundos, velocidad máxima de 191 km/h y un consumo medio de 5,4 l/100 km, contando además con etiqueta ECO.

El equipamiento también destaca, porque el acabado Titanium incluye llantas de 17 pulgadas, pantalla táctil de 12 pulgadas, cuadro digital de 12,8 pulgadas, sistema SYNC 4, conectividad 5G, cámara trasera, climatizador, control de crucero y múltiples asistentes de conducción, junto a un interior bien resuelto y práctico, pensado para el día a día.