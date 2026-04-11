El Peugeot 2008 es más bonito que el Renault Captur y, para muchos, mejor equipado

Coches y Motos 11 ABR 2026 - 07:12h.

Con etiqueta ECO y un consumo inferior a los 5 litros cada 100 km

Peugeot 5008 con 7 plazas al precio de un Peugeot 3008: equipamiento de gama alta sin pagar de más

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En el competido segmento de los SUV urbanos, el Renault Captur sigue siendo una referencia por equilibrio y practicidad. Renovado hace unos meses, es uno de los más elegidos por los urbanitas. Pero hay un modelo que ha sabido dar un paso más en tamaño, diseño y equipamiento. Ese es el Peugeot 2008.

El 2008 apuesta por una imagen más atrevida. Más moderna. Con detalles muy cuidados. Su frontal, su firma luminosa y su silueta lo convierten en uno de los SUV más atractivos del segmento.

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El hermano mayor de los SUV urbanos

El maletero es uno de sus puntos fuertes. Con 405 litros, ampliables hasta 1.467 litros, supera a muchos de sus rivales directos. Ideal para uso familiar. Todo ello en una carrocería que mide 4.300 mm de largo y ofrece una batalla de 2.605 mm, que lo sitúan entre los más grandes del segmento. El interior destaca por su enfoque práctico. Buen espacio. Buena ergonomía. Y soluciones útiles para el día a día, como el suelo de maletero con anillas de amarre.

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La gama empieza en 23.680 euros financiados o 21.980 euros al contado, convirtiéndolo en una alternativa muy competitiva frente al Captur. Por este precio te llevas una versión configurada con un motor 1.2 turbo MHEV de 110 CV. Combina buenas prestaciones con consumos bajos. Entrega 205 Nm de par máximo, con cambio automático de doble embrague y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos y alcanza los 182 km/h.

Consumo de risa y equipamiento a la altura

Además, cuenta con sistema híbrido ligero de 48V. Gracias a ello declara un consumo medio de solo 4,9 l/100 km, lo que lo convierte en una opción muy eficiente. Además, cuenta con etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico.

El equipamiento también marca diferencias. El acabado Style incluye climatizador automático, sensores traseros y control de crucero con reconocimiento de señales. También suma faros Eco LED, retrovisores eléctricos calefactables y múltiples airbags. Seguridad bien cubierta desde el inicio.