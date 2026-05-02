Honda Vision 110 2026: el scooter urbano que no falla

Recibe mejoras estéticas y el mismo enfoque práctico que lo ha convertido en una referencia del segmento

Más atractiva que la Honda NX500 y más versátil: la moto que se impone en el día a día

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Desde su llegada a Europa en 2011, el Vision 110 de Honda ha sido sinónimo de movilidad asequible, fiable y eficiente. Ahora se actualiza con nuevos colores -Mine Brown Metallic o Pearl Snowflake White- para mantenerse vigente en un mercado cada vez más competitivo.

El scooter conserva su diseño moderno con plataforma plana, una de sus señas de identidad, y un equipamiento que incluye Smart Key, instrumentación combinada analógica y LCD, además de una práctica toma USB-C. Todo ello refuerza su vocación como vehículo cotidiano, pensado para un amplio espectro de usuarios.

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Eficiencia ligereza y estabilidad urbana

El motor monocilíndrico eSP de 109 cc, refrigerado por aire, ofrece 6,4 kW y 9 Nm, con un consumo contenido de 54,5 km/l. Esta eficiencia permite superar los 260 kilómetros de autonomía con su depósito de 4,9 litros. La tecnología Idling Stop, que apaga el motor en detenciones breves, contribuye a reducir consumo y emisiones en entornos urbanos.

Además, el sistema de arranque ACG elimina ruidos mecánicos y mejora la suavidad de funcionamiento. La respuesta del acelerador es progresiva y fácil de controlar, lo que lo convierte en una opción ideal para conductores noveles o desplazamientos diarios.

El bastidor eSAF, ligero y resistente, junto a un peso de solo 100 kg, garantiza una conducción ágil. La combinación de rueda delantera de 16 pulgadas y trasera de 14 mejora la estabilidad, mientras que el sistema CBS asegura una frenada equilibrada.

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La posición de conducción erguida y el espacio bajo el asiento de 17,7 litros aportan comodidad y practicidad. Este enfoque funcional conecta con la tradición de la marca, que se remonta a modelos icónicos como el Honda Super Cub, el vehículo más vendido de la historia.

En conjunto, el Vision 110 no busca revolucionar el segmento, sino perfeccionar una fórmula probada. Su equilibrio entre coste, eficiencia y facilidad de uso lo mantiene como una de las opciones más inteligentes para la movilidad urbana.

Equipamiento útil y práctico

El Vision 110 destaca por integrar tecnología funcional sin complicaciones. La Smart Key facilita el uso diario al eliminar la necesidad de llave física, mientras la toma USB-C permite mantener dispositivos cargados durante los trayectos. El cuadro mixto analógico-digital ofrece la información esencial de forma clara.

Además, Honda ofrece accesorios como baúl de 35 litros o pantalla frontal, ampliando su versatilidad. Este enfoque modular permite adaptar el scooter a distintas necesidades, desde uso laboral hasta desplazamientos personales.

Con emisiones reducidas, bajo consumo y mantenimiento sencillo, el Vision 110 refuerza su posicionamiento como solución racional en entornos urbanos.