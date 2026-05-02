La alternativa al Toyota CH-R que, para la mayoría, es más atractiva y completa

Coches y Motos 02 MAY 2026 - 03:52h.

El nuevo híbrido accesible de Jaecoo ya se puede comprar en España

Toyota tiene una nueva maravilla

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Jaecoo sigue creciendo en Europa con una propuesta clara: ofrecer SUV modernos, bien equipados y con precios competitivos frente a marcas consolidadas. Su llegada ha supuesto un soplo de aire fresco en un segmento cada vez más saturado. Y ahora, Jaecoo presenta la versión SHS híbrida, el HEV más asequible de la marca. Se posiciona como una alternativa directa al Toyota C-HR, un modelo muy conocido, pero que ahora encuentra rivales cada vez más completos.

El Jaecoo 5 apuesta por una imagen robusta, con líneas rectas, pasos de rueda marcados y una presencia sólida. Su diseño busca diferenciarse claramente de los SUV más redondeados, ofreciendo una estética más contundente y moderna.

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Así es el nuevo Jaecoo 5 SHS

En el apartado mecánico, este modelo utiliza un sistema HEV que combina un motor gasolina 1.5 TGDI con un motor eléctrico, alcanzando 224 CV y 295 Nm de par máximo. Este conjunto se asocia a un cambio automático DHT y tracción delantera.

Las prestaciones son destacables, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y una velocidad máxima de 175 km/h, cifras que lo sitúan por encima de muchos rivales directos dentro de su categoría.

La eficiencia también juega un papel importante, ya que homologa un consumo medio de 5,3 l/100 km y cuenta con etiqueta ECO de la DGT. Además, su batería de 1,83 kWh permite circular en modo eléctrico en determinadas situaciones, especialmente en ciudad.

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Acabados y precios para el nuevo Jaecoo 5 SHS

En cuanto al precio, la versión Pure arranca en 29.395 euros, mientras que el acabado Exclusive se sitúa en 32.395 euros, manteniéndose como una opción competitiva dentro del segmento frente a alternativas más conocidas.

El equipamiento es uno de sus puntos más fuertes, porque desde el acabado Pure ya incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED, cuadro digital de 8,88 pulgadas, pantalla táctil de 13,2 pulgadas, climatizador bizona, cámara trasera, control de crucero adaptativo y numerosos asistentes de seguridad.

El acabado Exclusive añade un plus importante, con techo panorámico, tapicería de cuero sintético, asientos eléctricos con calefacción y ventilación, portón trasero eléctrico, iluminación ambiental y cámara 540º, elevando claramente el nivel de confort y tecnología, acercándolo a modelos de precio superior.