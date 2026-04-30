Coches y Motos 30 ABR 2026 - 03:34h.

Disponible en versiones HEV, PHEV y 100% eléctricas

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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El Toyota C-HR representa como pocos modelos la nueva etapa de Toyota, y este SUV compacto apuesta por un diseño muy atrevido, moderno y diferencial dentro de su categoría.

Este modelo destaca desde el primer momento, porque el C-HR ofrece una silueta tipo coupé muy marcada, con líneas angulosas, tiradores ocultos y una estética que rompe con lo convencional, algo que lo convierte en uno de los modelos más llamativos del mercado.

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El SUV que arrasa de Toyota porque hay versiones para todos los gustos

Las dimensiones también acompañan, ya que este modelo mide 4.362 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.640 mm, lo que permite a este SUV combinar un tamaño compacto con un interior funcional y un maletero de 358 litros.

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En el apartado mecánico, la gama arranca con la versión híbrida HEV de 140 CV, que combina un motor gasolina de 98 CV con uno eléctrico de 95 CV, logrando un consumo de 4,7 l/100 km y etiqueta ECO, con un precio desde 30.750 euros al contado o 28.650 euros financiados.

Por encima, la marca propone la versión 200H de 197 CV, que mejora las prestaciones, con un consumo de 4,8 l/100 km y un precio de partida desde 28.500 euros financiados, posicionándose como una opción muy equilibrada.

El siguiente escalón lo ocupa la versión híbrida enchufable PHEV de 223 CV, que añade 62 km de autonomía eléctrica, batería de 13,8 kWh y etiqueta CERO, con un precio desde 35.375 euros, ofreciendo un uso más eficiente en ciudad.

También hay un C-HR eléctrico con hasta 343 CV o hasta 600 km de autonomía

Además, la gama se completa con el Toyota C-HR+ eléctrico, cuya versión Advance de 224 CV ofrece hasta 600 km de autonomía WLTP y parte desde 35.375 euros al contado o 33.375 euros financiados, mientras que la variante Spirit de 343 CV, con tracción total, reduce la autonomía a unos 475 km, pero eleva el rendimiento y alcanza los 42.625 euros, completando una oferta muy amplia, tecnológica y superior a muchos SUV más caros.