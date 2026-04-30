Coches y Motos 30 ABR 2026 - 21:57h.

Disponible en versiones MHEV, PHJEV y totalmente eléctricas

Peugeot tiene uno de los mejores utilitarios del momento

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Los clientes son cada vez más exigentes, y no es casualidad. Muchos fabricantes se han vuelto locos elevando mucho los precios, y lo cierto es que no todos responden. Se supone que por lo que piden, ofrecen más tecnología, más calidad y mejores prestaciones. Pero no siempre es así. Por eso el comprador analiza todo. Busca eficiencia, diseño y equipamiento. En este escenario, solo los modelos más equilibrados destacan de verdad.

El Peugeot 3008 es uno de los que responde con solvencia. Porque este modelo ofrece un equilibrio muy interesante entre diseño, tecnología, espacio y eficiencia dentro de su segmento. Este modelo destaca desde el primer momento, porque el 3008 apuesta por una estética tipo coupé, con líneas deportivas, una silueta fluida y una imagen moderna que lo diferencia claramente frente a sus rivales.

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El nuevo Peugeot 3008 enamora en todos sus aspectos

Las dimensiones también refuerzan su carácter, ya que este SUV mide 4.542 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.739 mm, lo que permite ofrecer un interior amplio, cómodo y un maletero de 520 litros, ideal para familias. Y entre sus rivales destacan modelos consolidados como el Kia Sportage o el Nissan Qashqai.

En el apartado mecánico, este modelo destaca por su variedad. La gama está compuesta por tres versiones mecánicas. La versión MHEV combina un motor gasolina 1.2 de tres cilindros con un sistema eléctrico de 48V, entregando unos 145 CV, con cambio automático y consumos en torno a 5,5 l/100 km, además de poder circular en eléctrico en ciudad en ciertos momentos. Arranca desde 30.380 euros financiados o 31.580 euros al contado.

Tres versiones mecánicas y un equipamiento de carácter premium desde el inicio

La versión híbrida enchufable eleva el nivel con un motor 1.6 turbo combinado con uno eléctrico, alcanzando hasta 225 CV, con 87 km de autonomía eléctrica, aceleración de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y consumos muy bajos cercanos a 1 l/100 km. Esta variante parte desde 38.830 euros.

Por último, la variante 100% eléctrica ofrece 210 CV y más de 526 km de autonomía, pensada para quienes buscan cero emisiones sin renunciar a prestaciones. La gama empieza en 42.530 euros.

El equipamiento es uno de sus grandes argumentos, porque el 3008 incluye sistema PEUGEOT i-Connect, cámara trasera de 180º, climatizador bizona, acceso manos libres, faros LED, asistentes avanzados, llantas de 18 pulgadas y un interior muy cuidado, lo que lo convierte en una opción muy completa, tecnológica y atractiva frente a sus rivales.