El nuevo Peugeot es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 30 ABR 2026 - 08:18h.

El SUV para los amantes de la deportividad al volante

Peugeot tiene uno de los mejores utilitarios del momento

Compartir







El Peugeot 408 es uno de los modelos más recientes en llegar a la gama de Peugeot, y este coche refleja la nueva dirección de la marca, con un enfoque en el diseño, la tecnología y la eficiencia.

Este modelo destaca desde el primer momento, porque el 408 apuesta por una carrocería tipo fastback que combina lo mejor de una berlina y un SUV, logrando una imagen muy moderna, dinámica y diferente dentro de su segmento.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

Deportividad y elegancia a partes iguales

En proporciones, este modelo mide 4.687 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.787 mm, lo que permite ofrecer un interior amplio y cómodo, además de un maletero de 536 litros que resulta muy práctico. Y compite con rivales duros como el Renault Rafale.

PUEDE INTERESARTE Peugeot 5008 con 7 plazas al precio de un Peugeot 3008: equipamiento de gama alta sin pagar de más

Hablemos del precio. Porque este modelo es especialmente competitivo. Actualmente, en la web de Peugeot, parte desde 30.520 euros financiados o 31.720 euros al contado, frente a un precio de catálogo de 36.920 euros, posicionándose muy bien frente a sus rivales.

Así es el Peugeot 408 en promoción

En el apartado mecánico, este modelo ofrece varias opciones, destacando la versión híbrida ligera MHEV, en la que el motor gasolina 1.2 desarrolla 145 CV y 230 Nm, asociado a un cambio automático, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos y un consumo de 5,1 l/100 km.

Además, la gama se completa con versiones híbridas enchufables y una opción 100% eléctrica, lo que permite a este modelo adaptarse a diferentes perfiles de uso, ofreciendo eficiencia, prestaciones y etiquetas ambientales más favorables.

En equipamiento, el acabado Allure, el de acceso, incluye sistema Peugeot i-Cockpit, pantalla multimedia, cámara de visión trasera, acceso y arranque sin llave, faros FULL LED, cristales sobretintados, parabrisas acústico o llantas de 17 pulgadas.