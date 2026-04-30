El nuevo Peugeot es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros
El SUV para los amantes de la deportividad al volante
Peugeot tiene uno de los mejores utilitarios del momento
El Peugeot 408 es uno de los modelos más recientes en llegar a la gama de Peugeot, y este coche refleja la nueva dirección de la marca, con un enfoque en el diseño, la tecnología y la eficiencia.
Este modelo destaca desde el primer momento, porque el 408 apuesta por una carrocería tipo fastback que combina lo mejor de una berlina y un SUV, logrando una imagen muy moderna, dinámica y diferente dentro de su segmento.
Deportividad y elegancia a partes iguales
En proporciones, este modelo mide 4.687 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.787 mm, lo que permite ofrecer un interior amplio y cómodo, además de un maletero de 536 litros que resulta muy práctico. Y compite con rivales duros como el Renault Rafale.
Hablemos del precio. Porque este modelo es especialmente competitivo. Actualmente, en la web de Peugeot, parte desde 30.520 euros financiados o 31.720 euros al contado, frente a un precio de catálogo de 36.920 euros, posicionándose muy bien frente a sus rivales.
Así es el Peugeot 408 en promoción
En el apartado mecánico, este modelo ofrece varias opciones, destacando la versión híbrida ligera MHEV, en la que el motor gasolina 1.2 desarrolla 145 CV y 230 Nm, asociado a un cambio automático, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos y un consumo de 5,1 l/100 km.
Además, la gama se completa con versiones híbridas enchufables y una opción 100% eléctrica, lo que permite a este modelo adaptarse a diferentes perfiles de uso, ofreciendo eficiencia, prestaciones y etiquetas ambientales más favorables.
En equipamiento, el acabado Allure, el de acceso, incluye sistema Peugeot i-Cockpit, pantalla multimedia, cámara de visión trasera, acceso y arranque sin llave, faros FULL LED, cristales sobretintados, parabrisas acústico o llantas de 17 pulgadas.