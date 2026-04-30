El nuevo Lancia es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 30 ABR 2026 - 11:43h.

Un utilitario premium a precio de generalista a tener muy en cuenta

El Lancia más salvaje de la historia es de 1987 y todavía pone los pelos de punta

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El Lancia Ypsilon marca el regreso definitivo de Lancia con una propuesta completamente renovada, en la que la marca apuesta por el diseño, la tecnología y una imagen mucho más sofisticada que antes.

Este modelo llama la atención desde el primer momento, porque el nuevo Ypsilon ofrece una estética muy cuidada, con líneas elegantes y detalles que reinterpretan el estilo clásico italiano en clave moderna, algo que lo hace destacar frente a rivales como el Seat Ibiza o el Renault Clio.

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El utilitario de los pijos para el día a día en la ciudad

El Ypsilon mide 4.075 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.545 mm, lo que permite a este utilitario ofrecer un buen equilibrio entre tamaño compacto y espacio interior bien aprovechado. Qué decir del maletero, que cubica 309 litros.

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Antes de entrar en lo que ofrece, conviene hablar del precio, porque este modelo es especialmente competitivo. La versión híbrida arranca desde 21.235 euros al contado o 19.582 euros financiados, posicionándose muy bien frente a alternativas como el Dacia Sandero o el Opel Corsa.

Dos versiones mecánicas a elegir

En el apartado mecánico, este modelo ofrece una versión híbrida ligera MHEV, en la que el motor gasolina de 110 CV y 205 Nm trabaja junto a un sistema electrificado de apoyo, asociado a un cambio automático, logrando un consumo de 4,5 l/100 km y unas prestaciones equilibradas.

Por otro lado, la marca también propone una versión 100% eléctrica, en la que el motor desarrolla 156 CV y 260 Nm, alimentado por una batería de 51 kWh que permite alcanzar hasta 403 km de autonomía, además de ofrecer carga rápida del 20 al 80% en 24 minutos.

El equipamiento es uno de los grandes argumentos de este modelo, porque el Ypsilon incluye llantas de 16 pulgadas, cuadro digital de 10,25 pulgadas, sistema multimedia S.A.L.A., conectividad completa, sensores de aparcamiento, asistentes de conducción, climatización automática y luces Full LED, situándolo como una opción muy completa, tecnológica y más atractiva que muchos modelos más caros.