El Lancia más salvaje de la historia es de 1987 y todavía pone los pelos de punta

Coches y Motos 21 ABR 2026 - 01:51h.

El Delta Integrale sigue siendo una referencia

El Lancia más elegante de la historia es de 1973

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El Lancia Delta HF Integrale, especialmente en su evolución de 1987, se ha consolidado como uno de los modelos más extremos y carismáticos jamás producidos por la marca italiana. Nacido en plena era dorada de los rallyes, este compacto deportivo no solo destacaba por su rendimiento, sino también por una personalidad marcada por la competición. Su legado sigue intacto décadas después, siendo una referencia indiscutible entre los vehículos más pasionales de su tiempo.

Desde el punto de vista estético, el Delta HF Integrale partía de una base relativamente discreta, pero incorporaba modificaciones que transformaban por completo su presencia. Los pasos de rueda ensanchados, necesarios para albergar vías más anchas, y las llantas de diseño específico reforzaban su imagen musculosa. En este sentido, cada elemento exterior tenía una función clara, alejándose de cualquier planteamiento meramente decorativo.

El habitáculo mantenía un enfoque claramente orientado a la conducción deportiva. Materiales como el Alcántara, asientos envolventes y una instrumentación completa ofrecían un entorno pensado para el control y la precisión. No había espacio para concesiones innecesarias, ya que todo estaba diseñado para maximizar la conexión entre el conductor y la máquina.

Ingeniería de rally trasladada a la carretera

El verdadero carácter del Delta HF Integrale se encontraba en su apartado técnico. Equipado con un motor turboalimentado de cuatro cilindros y un sistema de tracción total avanzado para su época, el modelo ofrecía un nivel de prestaciones sobresaliente. La capacidad de transmitir la potencia al suelo en cualquier tipo de superficie lo convirtió en un arma imbatible tanto en competición como en conducción deportiva.

Cabe destacar que su sistema de tracción integral, combinado con diferenciales específicos, permitía una motricidad excepcional incluso en condiciones de baja adherencia. Esta configuración, directamente derivada del mundo de los rallyes, marcó un antes y un después en el comportamiento de los compactos deportivos.

Por otro lado, el chasis y la suspensión estaban afinados para ofrecer una respuesta precisa y exigente. El coche no ocultaba su carácter: era rápido, eficaz y demandaba implicación al volante. Esta combinación de factores contribuía a generar una experiencia intensa, muy alejada de los estándares actuales más filtrados.

El éxito del Delta HF Integrale en el Campeonato del Mundo de Rallyes reforzó su imagen como uno de los vehículos más dominantes de su era. Su capacidad para imponerse en escenarios muy diversos consolidó su reputación y elevó su estatus más allá de un simple coche de calle.

A día de hoy, el modelo sigue siendo sinónimo de una época en la que la tecnología y la competición estaban estrechamente ligadas, dando lugar a vehículos con un carácter irrepetible y una identidad profundamente marcada por el rendimiento.