La alternativa, para muchos, más bonita al Dacia Sandero, pero igual de barata

Coches y Motos 28 ABR 2026 - 22:22h.

Omoda prepara un nuevo utilitario que llegará a Europa en 2027

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El crecimiento de OMODA en Europa está siendo uno de los más rápidos del sector, con una expansión muy agresiva que demuestra que las marcas chinas han llegado con una estrategia muy clara para conquistar los segmentos clave del mercado.

En apenas unos años, la firma ha pasado de ser prácticamente desconocida a convertirse en una opción real para muchos conductores, especialmente en mercados donde el precio sigue siendo determinante, pero donde cada vez se exige más tecnología, diseño y calidad percibida.

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Ahora, el siguiente gran paso lo representa el OMODA 2, un modelo que apunta directamente al segmento B, donde reinan coches como el Dacia Sandero, pero con un planteamiento claramente más moderno y ambicioso.

Omoda prepara un utilitario para Europa

La estrategia no deja lugar a dudas, porque OMODA quiere ofrecer una alternativa igual de accesible, pero con una imagen mucho más atractiva, un diseño más trabajado y una presencia que se acerque más a modelos de segmentos superiores.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles técnicos, todo apunta a que será un SUV urbano, con una longitud de entre 4 y 4,2 metros, lo que lo situará en una posición muy competitiva frente a los utilitarios tradicionales, pero con mayor versatilidad.

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Por precio, competirá con modelos low cost como el Dacia Sandero

En el apartado mecánico, seguirá la línea del fabricante, con versiones híbridas y también eléctricas, con autonomías que podrían superar los 400 km, lo que le permitirá competir incluso con modelos más caros y posicionados en categorías superiores.

Y atención al precio, ya que todo apunta a cifras entre los 14.000 y 16.000 euros, lo que lo convertiría en una alternativa directa al Sandero, pero con una propuesta mucho más completa en diseño, tecnología, calidad percibida y posicionamiento global dentro del mercado actual. Llegará a España en el cuarto trimestre de 2027.