Coches y Motos 22 ABR 2026 - 08:27h.

Diseño coupé, equipamiento de carácter premium y tres versiones mecánicas a elegir, todas electrificadas

Toyota tiene el que, para muchos, es el mejor motor de gasolina

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El Toyota Corolla Cross es una referencia en España y en todo el mundo. Destaca por su fiabilidad, su eficiencia mecánica y su sistema híbrido probado. Es un coche lógico. Muy racional. Con consumos bajos. Y con la etiqueta ECO como gran ventaja. Para muchos, es la compra segura. La opción sin complicaciones.

Pero hay alternativas. Y una de las más interesantes es el Peugeot 3008. Un SUV que apuesta por el diseño. Por la tecnología. Y por una imagen más emocional. Para algunos, incluso más bonita. Y sin renunciar a ser práctico. Ni a ser cómodo en el día a día.

Un Peugeot 3008 dispuesto a competir con los mejores, incluso los premium

El diseño es su gran argumento. Líneas marcadas. Silueta tipo coupé. Y una estética moderna. Muy cuidada. La parrilla y los detalles LED le dan personalidad. Es un SUV diferente. Más atrevido. Y con un toque premium.

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En marcha, el 3008 convence. Es cómodo. Estable. Y agradable de conducir. Tiene una altura libre al suelo de 198 mm. Esto aporta versatilidad. Permite salir del asfalto. Sin perder confort en carretera. Es un coche equilibrado.

Sus medidas lo sitúan en el centro del segmento. Con 4.542 mm de largo y una batalla de 2.739 mm, ofrece buen espacio interior. Y un maletero de 520 litros. Es amplio. Versátil. Y muy bien aprovechado. Perfecto para familias. Y para viajar.

Tres versiones mecánicas a elegir

En el apartado mecánico, hay mucho que contar. El acceso es un 1.2 turbo MHEV de 145 CV. Combina un motor de gasolina con un pequeño motor eléctrico de unos 21 kW integrado en la caja automática e-DCS6 . Esto permite circular en modo eléctrico en ciudad parte del tiempo. Y reduce el consumo hasta unos 5,4-5,5 l/100 km . Además, consigue la etiqueta ECO.

Por encima está el híbrido enchufable de 225 CV. Combina un motor gasolina con uno eléctrico. Ofrece hasta 87 km en modo 100% eléctrico. Y un consumo homologado muy bajo, incluso por debajo de 1 l/100 km . Tiene etiqueta CERO. Y mejores prestaciones, con un 0 a 100 km/h en 7,8 segundos.

Además, existe una versión 100% eléctrica. Con 210 CV y batería de 78 kWh. Supera los 500 km de autonomía WLTP. Es la opción más avanzada. Más silenciosa. Y más eficiente en uso urbano y diario.

El equipamiento también cumple. Desde el acabado Allure incluye sistema i-Connect, cámara de 180º y climatizador bizona. En precio, arranca desde 30.380 euros financiado. El Peugeot 3008 combina diseño, tecnología y motores muy completos. Y por eso, es una alternativa cada vez más convincente.