Mazda lanza el eléctrico más atractivo de su catálogo y ya capta todas las miradas

Coches y Motos 15 ABR 2026 - 02:22h.

Hasta 258 CV de potencia y más de 550 km de autonomía

El nuevo Mazda es, para muchos, el más bonito, pero tiene un problema

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El Mazda 6e marca un antes y un después en la marca. Es su apuesta más ambiciosa en movilidad eléctrica. Y también una de las más atractivas. Un modelo que busca plantar cara a referentes como el Tesla Model 3 o el BMW i4.

Desde el primer vistazo, destaca. Su diseño es elegante. Muy fluido. Con proporciones propias de una berlina grande. Mide 4.921 mm de largo, lo que garantiza presencia. Y también un interior amplio. Es un coche que combina estilo y funcionalidad.

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Este es uno de los Mazda más lujosos de la gama

El espacio es otro de sus puntos fuertes. El habitáculo está bien aprovechado. Y el maletero ofrece 466 litros. Suficiente para un uso familiar. Además, los materiales y acabados están a gran nivel. Aquí Mazda sigue marcando diferencias.

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En precio, se sitúa en una zona interesante. Parte desde 43.725 euros. No es un modelo barato. Pero sí competitivo frente a sus rivales directos. Sobre todo teniendo en cuenta su nivel de equipamiento y calidad.

Dos versiones mecánicas y equipamiento de carácter premium

La gama mecánica es sencilla. Pero bien planteada. La primera versión ofrece 258 CV y 320 Nm. Con batería de 68,8 kWh, logra hasta 479 km de autonomía. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos. Es una opción equilibrada.

Por encima hay otra variante. En este caso con 245 CV y la misma cifra de par. Pero con una batería mayor, de 80 kWh. Gracias a ella alcanza hasta 552 km de autonomía. Ideal para quienes buscan recorrer más kilómetros sin parar.

En equipamiento, el acabado Takumi ya viene muy completo. Incluye llantas de 19 pulgadas, sistema de sonido SONY y pantalla de 14 pulgadas. También suma techo panorámico y asistentes avanzados. En conjunto, el Mazda 6e es un eléctrico muy atractivo. Elegante, cómodo y con mucho carácter.