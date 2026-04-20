Más de 1.000 km con un depósito y etiqueta ECO: el Toyota Corolla Cross cambia las reglas del juego

Coches y Motos 20 ABR 2026 - 03:26h.

Es uno de los últimos en sumarse a la familia, pero ya está marcando perfil

Toyota tiene una nueva maravilla

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El Toyota Corolla Cross se ha convertido en uno de los SUV más equilibrados. Combina eficiencia, fiabilidad y tecnología. Y lo hace con el característico sistema híbrido de Toyota. Permite superar los 1.000 km de autonomía con un solo depósito. Todo ello con la codiciada etiqueta ECO de la DGT.

Sus dimensiones lo sitúan en el centro del segmento. Mide 4.460 mm de largo, con 1.825 mm de ancho. Ofrece un interior amplio. Y un maletero de 390 litros. Es un coche práctico. Pensado para familias. Y también para el uso diario. Sus rivales son modelos como los Nissan Qashqai, Kia Sportage o Renault Austral.

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Tres versiones mecánicas para el Toyota Corolla Cross, todas ellas HEV

En cuanto a precios, el Corolla Cross arranca en 36.500 euros al contado o 35.200 euros financiados para el Hybrid 140. El Hybrid 200 sube hasta 41.200 euros. No es el más barato. Pero sí uno de los más completos.

La gama mecánica gira en torno a la tecnología híbrida autorrecargable. El primer escalón es el Hybrid 140. Ofrece 140 CV y un consumo de solo 5 l/100 km. Es eficiente y muy suave. Gracias a la caja e-CVT. Perfecto para ciudad y trayectos tranquilos.

Es el Toyota menos conocido, pero como el resto, no decepciona

Por encima está el Hybrid 200. Aquí la potencia sube hasta 197 CV. Mejora las prestaciones. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. Y mantiene un consumo contenido. Es la opción más equilibrada. Para quien quiere más respuesta sin renunciar a la eficiencia.

La versión más completa añade tracción total AWD-i. Mantiene los 197 CV. Pero suma un extra de seguridad. Especialmente en firmes complicados. Es ideal para quienes buscan más versatilidad. Sin perder el carácter eficiente del conjunto.

En equipamiento, desde el acabado Style incluye llantas de 18 pulgadas, faros Bi-LED y pantalla de 10,5 pulgadas. También ofrece Android Auto, Apple CarPlay y cargador inalámbrico. Todo acompañado de un completo paquete de asistencias a la conducción.