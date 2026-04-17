Más bonita que la Honda CB500X y, para la mayoría, más tecnológica: la moto que lidera su segmento

Coches y Motos 17 ABR 2026 - 09:39h.

Es la referente de su segmento, y cuenta con todo lo necesario

La Honda accesible que, para muchos, es la más atractiva

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Si estabas buscando una moto interesante y completa, que se adapte a todo tipo de circunstancias, tienes una que es un 10 sobre 10. No hace falta que te decantes por la Honda CB 500 X, pues estamos convencidos de que la Voge 525 DSX tiene todo lo que necesitas, gracias a lo avanzada que está tecnológicamente hablando. Es la referente de su segmento, y cuenta con todo lo necesario para que se la pueda considerar como una auténtica obra de arte.

Presenta un importante avance en cuanto a calidad y equipamiento se refiere, y llega desde una de nuestras marcas predilectas en el mercado chino. Tras su última actualización, es incluso mejor que antes, gracias a los cambios que ha experimentado, si bien la parte del motor se mantiene exactamente igual. Es un bicilíndrico de 494 centímetros cúbicos de cilindrada, con cuatro válvulas y doble árbol de levas, que entrega una potencia de 47,6 CV y un par motor de 44,5 Nm, al límite del borde legal para el carné A2.

Cuenta con dos modos de conducción, embrague anti-rebote, control de tracción desconectable, suspensiones KYB, para brisas regulable de forma manual, iluminación full LED… y esto viene acompañado con un depósito que alcanza una capacidad de 16,5 litros, lo que se traduce en una autonomía realista de 350 kilómetros, una cifra muy a tener en cuenta. Y tampoco queremos olvidarnos de la pantalla LCD con conectividad y navegador por flechas.

El precio, uno de los puntos fuertes de esta Voge 525 DSX

Algo que también ayuda a la hora de decantarse por la adquisición de esta Voge 525 DSX es el hecho de que esté disponible por un precio tan razonable, ya que basta con 5.392 euros para que pueda estar en tu garaje.