El BMW Serie 6 cumple 50 años: el icono del diseño deportivo sigue marcando estilo

El Museo BMW repasa la trayectoria de uno de los modelos más icónicos de la firma alemana

El nuevo BMW es, para muchos, es el menos bonito de la marca

Compartir







El BMW Serie 6 celebra su 50º aniversario con una exposición especial en el Museo BMW que repasa la trayectoria de uno de los modelos más icónicos de la firma alemana. Desde su debut en la primavera de 1976, este coupé de gran turismo se ha consolidado como un referente de elegancia, potencia y confort en viajes de larga distancia, además de convertirse en un símbolo del diseño automovilístico.

La muestra, ubicada en la Rotonda del museo hasta enero de 2027, reúne una cuidada selección de vehículos históricos y elementos expositivos que ilustran la evolución del modelo. Una escultura flotante del Serie 6 recibe a los visitantes en el exterior, mientras que otras unidades se distribuyen en la Galería Art Car y en la torre de exposición permanente. El aniversario toma el relevo de otras exposiciones recientes dedicadas al diseño y al arte en BMW, en un museo que el pasado año superó los 847.000 visitantes.

PUEDE INTERESARTE BMW tiene el SUV perfecto para ciudad

Desde su primera generación, producida entre 1976 y 1989, el Serie 6 destacó por su silueta dinámica y su característico frontal “sharknose”, diseñado por Paul Bracq. Concebido exclusivamente como coupé, combinaba la base técnica de la Serie 5 con una estética inspirada en los grandes deportivos de lujo de los años sesenta. Su producción se extendió durante 13 años, un récord dentro de la marca, con distintas motorizaciones y versiones adaptadas a mercados internacionales.

PUEDE INTERESARTE Tamaño de BMW X5 a precio de MG

Elegante y protagonista en competición

La historia del Serie 6 continuó más allá de su primera etapa. Tras la llegada del Serie 8 en 1989, BMW recuperó esta denominación en 2003 con una nueva generación que reinterpretó su filosofía original. A lo largo de estas décadas, el modelo también destacó en competición, especialmente con el 635CSi, que logró títulos en el Campeonato Europeo de Turismos y en el campeonato alemán en los años ochenta, consolidando su reputación como deportivo de alto rendimiento.

La exposición también pone en valor el papel del Serie 6 en el mundo del cine y la televisión. Su presencia en producciones internacionales y series europeas refuerza su imagen como vehículo con personalidad propia, alejado de los estereotipos convencionales. Un espacio escenográfico recrea un plató inspirado en los años setenta, con el skyline de Múnich como fondo, donde se exhiben modelos como el 628CSi y el M635CSi.

Cultura, arte y legado tecnológico

El recorrido se completa con la dimensión cultural del modelo. En la Galería Art Car se exhiben versiones del 635CSi intervenidas por artistas como Ernst Fuchs y Robert Rauschenberg, que transformaron el automóvil en una pieza artística. Estas obras forman parte de una colección que refleja la conexión entre ingeniería y creatividad.

Además, el BMW 633CSi, presente en la torre del museo, ilustra la evolución tecnológica del modelo, con innovaciones como la inyección electrónica y la gestión digital del motor. A medio siglo de su nacimiento, el BMW Serie 6 sigue siendo un referente que combina diseño, tecnología y cultura en un mismo concepto.