Lexus revela el NX más bonito y eficiente de toda su historia

Coches y Motos 16 ABR 2026 - 14:42h.

242 CV, espacio para toda la familia y menos de 6 litros cada 100 km

Este Lexus es una alternativa a Mercedes y compañía, y con mejor motor

Compartir







El Lexus NX da un paso adelante. Es un SUV clave para la marca. Y representa su nueva filosofía. Más diseño, más tecnología y más eficiencia. Un modelo que evoluciona en todo. Y que apunta alto en su segmento. Sin duda, una de las mejores opciones de su categoría. Por eso, muchos lo consideran el NX más bonito. Y también el más completo de su historia.

Sus dimensiones están muy bien equilibradas. Mide 4.660 mm de largo, 1.865 mm de ancho y tiene una batalla de 2.690 mm. Esto se traduce en un interior amplio. Cómodo. Y bien aprovechado. El maletero de 549 litros es práctico. Y puede llegar a 1.440 litros.

PUEDE INTERESARTE Lexus saca el modelo del mercado

Un tapado entre los premium a tener muy en cuenta

El diseño es uno de sus grandes avances. Líneas más fluidas. Más modernas. Y con una imagen más sofisticada. El frontal mantiene la parrilla característica. Pero es más limpio. La trasera es más tecnológica. Y el conjunto resulta más atractivo.

En este segmento compite con pesos pesados. Como el BMW X3 o el Mercedes-Benz GLC. Ambos superan los 60.000 euros en muchos casos. Aquí el Lexus juega con ventaja. Ofrece más por menos dinero. Parte desde 54.050 euros al contado. O 51.100 euros financiado. Su precio oficial es de 56.800 euros. Es competitivo. Y más accesible que sus rivales directos. Manteniendo un nivel premium.

Así es el Lexus NX más barato

La versión principal es el NX 350h. Un sistema híbrido con motor 2.5 gasolina y eléctrico. Entrega 242 CV. Y cuenta con cambio automático. Además, puede tener tracción delantera. O total según versiones.

En eficiencia destaca mucho. Homologa 5,7 l/100 km. Y 129 g/km de CO₂. Tiene etiqueta ECO. Es un SUV pensado para ahorrar sin renunciar a prestaciones.

En prestaciones cumple bien. Hace el 0 a 100 km/h en 8,7 segundos. Y alcanza 200 km/h. No es deportivo. Pero sí muy equilibrado. Su prioridad es el confort. Y la suavidad de marcha.

El equipamiento Premium+ es muy completo. Incluye llantas de 18 pulgadas. Una gran pantalla de 14 pulgadas. Con navegación online. También portón eléctrico y acceso inteligente.

En seguridad destaca el Lexus Safety System+3. Incluye frenada automática, asistente de carril y control de crucero adaptativo. También sensores de aparcamiento. Y múltiples ayudas avanzadas.

El interior es otro salto importante. Mejores materiales. Más calidad percibida. Y un diseño más limpio. Todo enfocado al conductor. Con buena ergonomía. Y mucho confort en marcha.