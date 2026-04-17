La alternativa más bonita a la Honda Forza 750 se consolida como un maxi scooter tecnológico

Coches y Motos 17 ABR 2026 - 00:17h.

Análisis profundo de la Yamaha TMAX, una opción irresistible

La nueva Honda es la mejor para ruta

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Si eres de esas personas que buscan un maxi scooter para ir con tranquilidad y seguridad a todos lados, entonces tienes que echarle un vistazo a la Yamaha TMAX, que nunca decepciona a nadie. Es considerada como una alternativa increíble para modelos como la Honda Forza 750, y es una opción increíblemente equilibrada y tecnológica, a un precio muy asumible. Y para mucha gente, es como un Volkswagen GTI de dos ruedas, por todo lo que aporta.

Reúne lo mejor de las scooter con lo mejor de las motos grandes, y tiene varias versiones para que elijas cuál es la que más te gusta. Ha ido evolucionando con el paso de los años hasta convertirse en un producto de culto, y para 2026, han lanzado una versión que incorpora acabados específicos, con un mayor cuidado en los detalles y una imagen más exclusiva. El peso avisamos que no es precisamente el más ligero, 219 kilos, mientras que la capacidad del depósito llega hasta los 15 litros.

Y el motor que equipa es un bicilíndrico en paralelo de cuatro tiempos y cuatro válvulas, con una cilindrada de 562 centímetros cúbicos, que es capaz de entregar una potencia de 47,6 CV a 7.000 revoluciones por minuto, y un par motor de 55 Nm a 5.250 rpm. La refrigeración es líquida, la inyección es electrónica y el consumo declarado es de 4,8 litros por cada 100 kilómetros. Todo esto hace que esta Yamaha TMAX sea una opción irresistible.

El precio de la Yamaha TMAX

Si quedas satisfecho con la compra de esta Yamaha TMAX, lo único que vas a necesitar es pagar un total de 14.299 euros, una cifra muy apetecible. Y si quieres la edición especial 25 aniversario, este coste aumenta en 300 euros, mientras que la Tech Max sí que sube 2.000 euros más.