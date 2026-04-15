La moto más bonita de la historia de Ducati es una edición especial de 500 copias

Coches y Motos 15 ABR 2026 - 17:49h.

Andrea Dovizioso fue una de las personas que ayudo con el diseño de esta moto

La moto de cross más bella es Ducati

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En Ducati pueden presumir de tener una increíble cantidad de modelos sensacionales dentro de su catálogo, aunque si nos tenemos que quedar con uno en concreto, opinamos que el mejor que han hecho nunca es la Superleggera V4, la más radical que hemos visto. Fue una especie de adaptación de una MotoGP a una moto de calle, y que todavía es considerada como una joya de coleccionista, gracias a su increíble diseño, y a las pocas unidades que se hicieron.

Es una moto que basta con mirar de reojo para comprobar que es única, gracias a su chasis, su basculante y sus llantas de fibra de carbono, con una potencia de 234 CV al montar el escape Akrapovic de titanio. El motor V4 está sacado de las Panigale que corren en Superbikes, lo que se traduce en una potencia descomunal, más propia de la competición que de la calle, y la aerodinámica de MotoGP, con unos alerones laterales garantizan una gran carga vertical.

El motor es de 998 centímetros cúbicos de cilindrada, y en el paquete electrónico se incluyen control de tracción, quickshifter y muchas más cosas. Andrea Dovizioso fue una de las personas que ayudo con el diseño de esta moto, de la que solamente se fabricaron 500 unidades, y que también monta unos frenos Brembo de competición. En cuanto a la decoración roja, es imposible de ignorar, y deja claro que tiene un aire claramente deportivo.

El precio de la Ducati Superleggera V4 reflejaba su exclusividad

Obviamente, si hablamos de sus impresionantes prestaciones o de su diseño tan exclusivo, significa que es una moto de 10. Y el coste de la Ducati Superleggera V4 deja bien claro que está al alcance de unos pocos afortunados, pues salió a la venta por la impresionante cifra de 115.000 euros.