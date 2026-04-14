El nuevo Mercedes es el eléctrico accesible más atractivo del catálogo

Coches y Motos 14 ABR 2026 - 02:27h.

Hasta 292 CV de potencia y casi 560 km de autonomía

Mercedes decide retirarlo del mercado

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El Mercedes EQA se ha consolidado como una de las apuestas más importantes de la marca. En 2026 es el eléctrico más vendido de Mercedes en España. Con 648 unidades matriculadas, se sitúa además entre los modelos más populares del segmento. Un dato que confirma su éxito.

Su diseño es uno de sus grandes argumentos. Con 4.463 mm de largo, ofrece una carrocería compacta pero muy bien proporcionada. Líneas suaves. Detalles elegantes. Y una imagen muy premium. Es un SUV que transmite calidad desde el primer vistazo.

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El EQA es el Mercedes eléctrico más vendido en España

El interior mantiene ese nivel. Materiales cuidados. Buen ajuste. Y mucha tecnología. Destaca el sistema MBUX, con navegación avanzada y servicios conectados. También suma iluminación ambiental de 64 colores y climatizador THERMOTRONIC. Todo pensado para un uso cómodo.

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Antes de entrar en mecánica, toca hablar de precio. El EQA arranca en 56.450 euros. Es la puerta de entrada a la gama eléctrica de Mercedes. No es barato. Pero sí uno de los modelos más accesibles dentro de su catálogo eléctrico.

Así es el Mercedes EQA más barato

La versión de acceso ofrece 190 CV y 385 Nm. Se alimenta de una batería de 71 kWh. Con ella logra hasta 558 km de autonomía. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos. Es una opción equilibrada para el día a día.

Por encima hay más opciones. Una versión de 228 CV, con 475 km de autonomía y mejores prestaciones. Y una superior de 292 CV, mucho más rápida. Esta última firma el 0 a 100 km/h en solo 6 segundos.

En equipamiento, el nivel es muy alto desde el inicio. Faros LED High Performance, llantas de 18 pulgadas, asientos calefactados o cámara trasera. También incluye asistentes como frenada automática o mantenimiento de carril. En conjunto, el EQA es un SUV eléctrico muy completo. Elegante, tecnológico y cada vez más presente.