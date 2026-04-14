El Dacia más bonito y, para muchos, el mejor de la historia es de 2024

Coches y Motos 14 ABR 2026 - 13:26h.

Es más bonito, más completo y más eficiente, pero mantiene su gran virtud: una relación calidad-precio imbatible

No tiene la fama del Sandero o del Duster, pero este Dacia es un todo en uno

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Desde su llegada, Dacia ha sabido crecer en Europa. Ofreciendo coches sencillos. Pero eficaces. Y muy competitivos en precio. El Dacia Duster es un buen ejemplo de ello. Las primeras generaciones del Duster marcaron el camino. El modelo original apostaba por lo básico. Diseño simple. Motores fiables. Y buena capacidad fuera del asfalto. La segunda generación mejoró en calidad. También en equipamiento. Sin perder su esencia asequible.

Gracias a esa fórmula, el Duster se consolidó. Se convirtió en un éxito en Europa. Un coche práctico. Versátil. Y barato de mantener. Muchos clientes lo eligieron por eso. Porque ofrecía mucho por poco. Y cumplía en todo tipo de uso.

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La tercera generación del Dacia Duster ha sido su gran revolución

Pero fue en 2024 cuando llegó la gran evolución. La tercera generación, estrenada en 2024, cambió todo. Mejora en diseño, tecnología y eficiencia. Es más moderno. Más atractivo. Y más completo. Y todo ello mientras sigue siendo fiel a su filosofía. Precio ajustado y uso real.

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Sus medidas lo colocan en el centro del segmento. Con 4.343 mm de largo y 2.673 mm de batalla. El espacio interior es bueno. Y el maletero de 445 litros es práctico. Compite con modelos como el MG ZS o el SEAT Ateca.

Disponible en cuatro versiones mecánicas, todas ellas con la etiqueta ECO de la DGT

La gama mecánica es variada. Desde el 1.0 ECO-G de 123 CV con GLP y etiqueta ECO. Desde 20.020 euros al contado o 18.453 euros financiado. También hay versiones 4x4 de 140 CV desde 23.220 euros. Y opciones más potentes de 150 CV.

El híbrido lleva sistema de 155 CV con consumo de 4,7 l/100 km. Desde 26.320 euros al contado o 24.247 financiado. Más eficiente. Más moderno. Y perfecto para el día a día. Sin renunciar a prestaciones.

El equipamiento también mejora mucho. Desde el acabado básico ya incluye frenada automática, asistente de carril y luces LED. En niveles superiores hay pantalla de 10,1 pulgadas, cuadro digital y cámara trasera. Todo más avanzado. Además, mantiene su ADN off road. Con 21,7 cm de altura libre. Buen ángulo de ataque. Y versiones con tracción total. Sigue siendo un SUV capaz fuera del asfalto. Algo que muchos rivales no ofrecen.