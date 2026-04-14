Coches y Motos 14 ABR 2026 - 05:48h.

Tres versiones mecánicas, las tres electrificadas y dos de ellas con etiqueta CERO de la DGT

El Citroën C3 tiene un problema que va a más

Compartir







El Citroën C5 Aircross llega renovado. Ahora es más innovador, más cómodo y, sobre todo, más asequible que el Peugeot 3008. Un SUV pensado para quienes priorizan el confort sin renunciar al diseño. Mantiene la esencia de Citroën. Pero con un estilo más moderno. Más tecnológico.

Sus dimensiones lo dejan claro desde el inicio. Con 4.500 mm de largo y una batalla de 2.730 mm, ofrece mucho espacio interior. El maletero es uno de sus grandes argumentos. Con 720 litros, ampliables hasta 1.630 litros, supera a muchos rivales directos. Y rivaliza con modelos como el Kia Sportage o el Nissan Qashqai, apostando por una estética diferente. Más personal.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

El nuevo C5 Aircross marca las diferencias en Citroën

En precio, es donde marca la diferencia. Arranca desde 28.790 euros al contado o 26.790 euros financiados. Una cifra muy competitiva. Especialmente si se compara con el 3008. Aquí está uno de sus grandes atractivos.

La versión de acceso equipa un motor gasolina 1.2 turbo MHEV. Entrega 145 CV y 230 Nm. Va asociado a un cambio automático de doble embrague. Y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,2 segundos. Con un consumo medio de 5,4 l/100 km y etiqueta ECO.

En equipamiento, el acabado You ya es muy completo. Incluye pantalla de 13 pulgadas, cuadro digital, conectividad total y asistentes. Pero lo más importante es la suspensión Citroën Advanced Comfort. Marca la diferencia en el día a día.

Dos versiones con etiqueta ECO de la DGT

Por encima está la versión híbrida enchufable. Desde 40.589 euros. Combina motor gasolina y eléctrico para lograr 225 CV y 360 Nm. Ofrece hasta 96 km en modo eléctrico. Y mantiene el mismo enfoque: máximo confort, gran equipamiento y una alternativa real a opciones más caras.

Y coronando la gama, la versión eléctrica. Entrega 210 CV de potencia y consigue 520 km de autonomía gracias a una batería de 78 kWh. Su precio de partida: 42.530 euros sin contar las ayudas públicas.