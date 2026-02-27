Citroën sorprende con el C5 más bonito de su historia

Coches y Motos 27 FEB 2026 - 00:11h.

El nuevo C5 destaca por su diseño

Citroën tiene un siete plazas que es una maravilla

No es ningún secreto que el diseño se ha convertido en uno de los principales argumentos de compra dentro del segmento SUV. En este contexto, el Citroën C5 Aircross da un paso adelante con una renovación estética que refuerza su carácter y lo posiciona como el C5 más atractivo producido hasta la fecha. La evolución no se limita a pequeños retoques, sino que redefine su presencia con una imagen más moderna y sofisticada.

El frontal adopta una firma luminosa más afilada y tecnológica, integrada en una parrilla que enfatiza la anchura visual del conjunto. Las líneas laterales ganan tensión, mientras que la zaga presenta un tratamiento más limpio y estructurado, aportando equilibrio al diseño. El resultado es un SUV que mantiene la robustez característica del modelo, pero con una ejecución más refinada y coherente.

En términos de dimensiones, el C5 Aircross conserva su enfoque familiar, con una carrocería que ronda los 4,5 metros de longitud. Esto se traduce en un habitáculo amplio y modulable, uno de los pilares históricos del modelo. La versatilidad interior sigue siendo una de sus bazas principales dentro de un mercado cada vez más competitivo.

Gama mecánica y posicionamiento en el mercado

La oferta mecánica del Citroën C5 Aircross está orientada a la eficiencia y la electrificación. La gama arranca con versiones de gasolina asociadas a cambio automático, pensadas para un uso equilibrado entre prestaciones y consumo. Por otro lado, las variantes híbridas enchufables refuerzan su posicionamiento dentro de las alternativas electrificadas del segmento.

Estas versiones combinan un motor térmico con uno eléctrico para ofrecer mayor potencia conjunta y la posibilidad de circular en modo eléctrico en trayectos urbanos. Esta tecnología permite reducir consumos y emisiones, alineándose con las exigencias normativas actuales sin renunciar a un rendimiento solvente en carretera.

En el apartado dinámico, el modelo mantiene el enfoque confortable que distingue a la marca francesa. La suspensión prioriza la suavidad de marcha y el aislamiento, favoreciendo una conducción relajada y orientada al confort de los ocupantes. En este sentido, el C5 Aircross continúa fiel a la filosofía de Citroën, que históricamente ha apostado por el bienestar a bordo como elemento diferencial.

Con una gama que combina diseño renovado, espacio interior y opciones electrificadas, el C5 Aircross refuerza su propuesta en el mercado español. Su equilibrio entre estética, practicidad y tecnología lo consolida como uno de los SUV más completos dentro de su categoría, especialmente en esta nueva generación en la que la marca francesa ha dado un claro paso adelante.