Citroën C5 Aircross, más bonito y más confort que muchos SUV premium por menos de 30.000 euros

Coches y Motos 15 FEB 2026 - 21:17h.

Si buscas comodidad en tus desplazamientos, esta es tu opción

Citroën tiene un siete plazas que es una maravilla

Compartir







Hablar del nuevo Citroën C5 Aircross es hablar de confort. De ese tipo de comodidad que muchos asocian a marcas premium. Suspensión suave. Asientos amplios. Aislamiento cuidado. Y, sin embargo, su precio arranca por debajo de los 30.000 euros. Este modelo no presume de deportividad. Presume de comodidad. Y lo hace por un precio muy competitivo. Porque cuesta 28.790 euros al contado o 26.790 euros financiado. Una cifra que lo coloca por debajo de muchos SUV generalistas bien equipados. Y muy lejos de los premium equivalentes. Pero por sensación de marcha, el C5 Aircross juega en otra liga.

Es el mejor Citroën C5 Aircross fabricado jamás

Entremos en materia. Uno de los elementos destacados de este SUV es la suspensión Citroën Advanced Comfort. Filtra baches con una suavidad poco habitual. Es un coche pensado para viajar relajado. Para hacer kilómetros sin fatiga. El interior acompaña. Buenos materiales. Asientos mullidos. Mucho espacio.

PUEDE INTERESARTE El Citroën menos bonito es una ganga

Y espacio no le falta. Mide 4.500 mm de largo, con una batalla de 2.730 mm que se traduce en amplitud real en las plazas traseras. El maletero de 720 litros es uno de los mayores del segmento. Puede crecer hasta 1.630 litros. Perfecto para familias.

En diseño también ha mejorado. Más moderno. Más elegante. Nueva firma luminosa LED. Imagen más refinada. Frente a rivales como el Kia Sportage, el Nissan Qashqai o el Renault Austral, el Citroën apuesta por una estética más sobria y confortable.

Así es el C5 Aircross más barato

La mecánica es eficiente. Motor 1.2 turbo con tecnología híbrida ligera de 48V. Entrega 145 CV y 230 Nm de par. Cambio automático de doble embrague y etiqueta ECO. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,2 segundos y consume solo 5,4 l/100 km. Equilibrado y razonable.

Desde el acabado You, ya incluye llantas de 19 pulgadas, pantalla central de 13”, cuadro digital de 10”, climatizador bizona, control de crucero adaptativo, cámara trasera, sensores y múltiples asistentes de seguridad. No hace falta subir mucho para ir bien equipado.