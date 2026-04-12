Igual de buena y, para la mayoría, más bonita que las Harley-Davidson

Coches y Motos 12 ABR 2026 - 04:46h.

No hay ni fecha ni precio confirmado

Harley-Davidson está a un paso de la desaparición

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Si uno de tus sueños siempre había sido el de conseguir una Harley-Davidson, pero nunca te lo habías podido permitir, ya sea por su excesivo precio o por otras razones, tenemos que darte una excelente noticia. Porque ahora vas a poder hacerte con una moto que no tiene nada que envidiarle, de hecho, hay mucha gente que considera que es notablemente más bonita, y que está al alcance de todos los bolsillos. Y como no podía ser de otra manera, llega desde China.

Tiene el sello de QJ Motor, donde han desvelado que están preparando una cruiser que nos tiene a todos en vilo. Monta un motor V4, y aunque todavía no se hayan filtrado muchos más detalles, estamos convencidos de que será una auténtica maravilla, y que no tardará en convertirse en un éxito. Es sensacional, y nosotros pronosticamos que podrá ser presentada durante el salón EICMA de Milán, en noviembre de este año. Pero esperamos que pueda ser antes.

Los bocetos sugieren que su cilindrada sería de unos 1200 centímetros cúbicos, y luce una palanca de embrague y un pedal de cambio, así que a priori montará un cambio convencional y no uno electrónico. También se puede apreciar que tendrá una instrumentación circular, con una pantalla digital LCD o TFT. Y presuponemos que montará las suspensiones italianas Marzocchi, que son todas las que equipan normalmente las QJ Motor.

No hay ni fecha ni precio confirmado

Tampoco sabemos el nombre que recibirá este modelo de QJ Motor, ni la fecha en la que será desvelada o saldrá a la venta. Pero sí que intuimos que su precio estará al alcance de todos los bolsillos, y que será mucho más reducido que el de una Harley-Davidson convencional.