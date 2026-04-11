Gonzalo Serrano se pone al volante del Alpine a110 GTS, el superdeportivo más histórico de la marca

Alberto Cercós García 11 ABR 2026 - 22:04h.

En 'Más Que Coches', Gonzalo Serrano pone a prueba el Alpine a110 GTS: un deportivo que supera los 80.000 euros

Gonzalo Serrano prueba el Ford Mustang GT, un deportivo de 446CV y que no alcanza los 70.000 euros

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En la última entrega de 'Más Que Coches' aparece un vehículo con carácter y con un estilo muy personal. Es el deportivo francés con más historia dentro de la historia del automovilismo: el Alpine a110 GTS. Un coche que Gonzalo Serrano prueba y detalla todos los aspectos que trae consigo a la perfección.

Con una silueta aerodinámica y con un kid superior, formado por un labio inferior, líneas muy deportivas y un juego de faros tan característico. Las llantas multiradios, unas taloneras en el lateral y una zona posterior con un alerón y cuello de cisne en carbono. "El coche tiene delicatesen, y muchas", confiesa el periodista.

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Las prestaciones de un deportivo histórico

Por fuera no hay dudas y no hay misterio: queda claro que es un deportivo. "El interior es más de lo mismo, desde el volante hasta los paneles de las puertas. Presencia de aluminio en las entradas de aire; con levas muy a mano, cinco botones en los brazos laterales y el botón de sport en la derecha", cuenta Serrano. Además, cuenta con dos pantallas y con menús muy intuitivo. "Son elementos que te hace respirar competición", añade. Los asientos son plenamente deportivos, dándole aún más carácter que el que tiene a primera vista.

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Y en carrera... la historia es superlativa. "Una vez estamos en marcha con este Alpine, el carácter deportivo se acentúa", apunta el periodista de MQC. A nivel de prestaciones técnicas cabe destacar su potencia de 300CV, con una velocidad punta de 260 kilómetros por hora y que pasa de 0 a 100 en 4'8 segundos. Todo esto hace que este Alpine a110 GTS alcance los 83.000 euros. Y para más detalles, no dudes en mirar el vídeo que está en la parte superior.