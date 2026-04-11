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Coches y motos

Gonzalo Serrano se pone al volante del Alpine a110 GTS, el superdeportivo más histórico de la marca

Gonzalo Serrano se pone al volante del Alpine a110 GTS, el superdeportivo más histórico de la marca
Gonzalo Serrano y el Alpine a110 GTS. MQC
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En la última entrega de 'Más Que Coches' aparece un vehículo con carácter y con un estilo muy personal. Es el deportivo francés con más historia dentro de la historia del automovilismo: el Alpine a110 GTS. Un coche que Gonzalo Serrano prueba y detalla todos los aspectos que trae consigo a la perfección.

Con una silueta aerodinámica y con un kid superior, formado por un labio inferior, líneas muy deportivas y un juego de faros tan característico. Las llantas multiradios, unas taloneras en el lateral y una zona posterior con un alerón y cuello de cisne en carbono. "El coche tiene delicatesen, y muchas", confiesa el periodista.

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Gonzalo Serrano y el Alpine a110 GTS
Gonzalo Serrano y el Alpine a110 GTS. MQC

Las prestaciones de un deportivo histórico

Por fuera no hay dudas y no hay misterio: queda claro que es un deportivo. "El interior es más de lo mismo, desde el volante hasta los paneles de las puertas. Presencia de aluminio en las entradas de aire; con levas muy a mano, cinco botones en los brazos laterales y el botón de sport en la derecha", cuenta Serrano. Además, cuenta con dos pantallas y con menús muy intuitivo. "Son elementos que te hace respirar competición", añade. Los asientos son plenamente deportivos, dándole aún más carácter que el que tiene a primera vista.

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Y en carrera... la historia es superlativa. "Una vez estamos en marcha con este Alpine, el carácter deportivo se acentúa", apunta el periodista de MQC. A nivel de prestaciones técnicas cabe destacar su potencia de 300CV, con una velocidad punta de 260 kilómetros por hora y que pasa de 0 a 100 en 4'8 segundos. Todo esto hace que este Alpine a110 GTS alcance los 83.000 euros. Y para más detalles, no dudes en mirar el vídeo que está en la parte superior.

Gonzalo Serrano y el Alpine a110 GTS
Gonzalo Serrano y el Alpine a110 GTS. MQC
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