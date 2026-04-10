Coches y Motos 10 ABR 2026 - 12:07h.

239 CV de potencia y solo 5 litros y medio cada 100 km

El nuevo Kia es, para muchos, el mejor de la marca

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El mercado de los SUV está viviendo un momento de cambios. Los modelos chinos ganan protagonismo. Más tecnología, más equipamiento y precios muy ajustados. Pero marcas como Kia siguen teniendo mucho que decir.

El Kia Sportage es uno de los mejores ejemplos. Un modelo consolidado. Muy conocido. Y que sigue siendo uno de los más vendidos. Su equilibrio general sigue siendo uno de sus grandes argumentos.

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Además, cuenta con una gama muy completa. Hay versiones de gasolina, opciones MHEV, variantes híbridas HEV e incluso híbridas enchufables PHEV. Cada una con su enfoque. Cada una pensada para un tipo de conductor.

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Pero para muchos, la versión más interesante es la HEV híbrida. ¿Por qué? Porque ofrece lo mejor de ambos mundos. Eficiencia sin necesidad de enchufe. Buenas prestaciones. Y un uso muy cómodo en el día a día.

Así es el Kia Sportage HEV

Este sistema combina un motor gasolina 1.6 T-GDi con uno eléctrico para alcanzar 239 CV y 280 Nm de par máximo. Todo gestionado por un cambio automático de seis velocidades.

El resultado es un SUV rápido y eficiente. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, alcanza los 196 km/h y mantiene un consumo de 5,5 l/100 km. Muy competitivo, sobre todo en ciudad. Además, cuenta con etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico. Esto supone ventajas en tráfico urbano. Menos restricciones. Más libertad.

En cuanto a tamaño, el Sportage ofrece una gran habitabilidad. Con 4.515 mm de largo y una batalla de 2.680 mm, destaca por su espacio interior. El maletero de 526 litros, ampliable hasta 1.715 litros, lo convierte en un SUV muy práctico.

El equipamiento también está a buen nivel desde el acabado Concept. Incluye pantalla curva de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect y conectividad completa con smartphone. A esto se suman asistentes como frenada automática, mantenimiento de carril, sensores de aparcamiento y detector de fatiga. Tecnología útil. Bien integrada.

La versión autorrecargable del Kia Sportage está rebajada más de 10.000 euros

Y ahora sí, llega el dato clave. Esta versión HEV cuenta con un descuento de 10.368 euros. Su precio baja desde 40.148 euros hasta 29.780 euros. Esto cambia completamente su posicionamiento. Lo acerca mucho a modelos más básicos, pero con un nivel superior en todo.