Dacia sorprende con el Sandero más bonito de su historia

Coches y Motos 10 ABR 2026 - 03:40h.

Además, lo puedes tener desde 150 euros al mes

Más autonomía que muchos eléctricos de su clase y con actualizaciones OTA: el Tesla Model 3 que redefine el segmento EV

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El Dacia Sandero Stepway ha cambiado más de lo que muchos imaginaban. Ya no es solo un coche barato pensado para cumplir, ahora también presume de un diseño mucho más trabajado, con una imagen moderna y atractiva que encaja perfectamente con lo que busca el público actual. Dacia ha entendido el mercado, y este modelo es la prueba.

El Stepway adopta un enfoque crossover, con detalles propios de un SUV que le dan más presencia. La carrocería elevada, las protecciones en los pasos de rueda y los acabados específicos aportan ese aire aventurero que tanto gusta, sin renunciar a la sencillez que siempre ha caracterizado a la marca. Es, sin duda, el Sandero más llamativo hasta la fecha.

Es el Dacia Sandero que eligen quienes quieren algo más

En cuanto a tamaño, se mueve en el segmento urbano, pero con buen aprovechamiento del espacio. Sus 4.088 mm de largo y una batalla de 2.604 mm permiten ofrecer un interior suficiente para el día a día, mientras que su mayor altura libre al suelo aporta un extra de versatilidad que se agradece fuera del asfalto o en caminos en mal estado. El maletero, con 328 litros de capacidad mínima, puede ampliarse hasta 1.108 litros, lo que lo convierte en un coche práctico tanto para el uso diario como para escapadas de fin de semana. No es el más grande del segmento, pero sí uno de los más aprovechables.

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El precio de acceso a la gama se mantiene en un rango de low cost. 212Parte desde 14.612 euros financiados o 15.850 euros al contado, con opciones de pago accesibles que rondan los 150 euros al mes.

Así es el Sandero Stepway más barato

Bajo el capó encontramos una mecánica sencilla pero efectiva. El motor gasolina TCe de 110 CV y 160 Nm de par máximo ofrece un equilibrio correcto entre prestaciones y consumo. Con cambio manual y tracción delantera, acelera de 0 a 100 km/h en 10 segundos y alcanza los 180 km/h, cifras más que suficientes para un uso normal.

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El consumo es otro de sus puntos fuertes. Con una media de 5,6 l/100 km, se posiciona como una opción muy económica de mantener.

El equipamiento del acabado Essential es básico, pero funcional. Incluye sistema Media Control, sensores de aparcamiento traseros, encendido automático de luces y sistema de frenada de emergencia. No busca impresionar, pero sí ofrecer lo necesario para el día a día con garantías.