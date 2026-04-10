Más bonita que la BMW F 850 GS y, para muchos, mejor equipada: la trail que gana protagonismo

Coches y Motos 10 ABR 2026 - 16:22h.

No tiene nada que envidiarle a otros modelos como la BMW F 860 GS

BMW tiene la trail más fácil de conducir

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Hay una moto trail que se está asentando en el mercado como una de las mejores inversiones que se pueden realizar en estos momentos, y es que no tiene nada que envidiarle a otros modelos como la BMW F 860 GS. No solamente es preciosa en cuanto se refiere a nivel estético, sino que también está muy bien equipada, con una serie de accesorios que la convierten en una auténtica referente, por lo que es una compra que vale mucho la pena realizar.

También tiene un precio apto para todos los bolsillos, y te sorprenderá lo agradable que es de manejar, y lo fácil que se adapta a todos los escenarios. Tiene una doble óptica delantera, una mirada aguda y una pantalla parabrisas regulable, mientras que el depósito de grandes dimensiones y las defensas laterales se encargan de ofrecer una imagen robusta, dejando la parte trasera más despejada. Pero lo mejor de todo es la Unidad de Medida Inercial (IMU) de seis ejes, con la firma de Bosch.

Esto permite que el control de tracción y el ABS en curva, así como otros sistemas, estén controlados en cada instante, ofreciendo la mejor seguridad posible. También tiene puños y asiento calefactables, sistema keyless, cámara frontal o una pantalla TFT de 7”. Y el motor es un bicilíndrico en paralelo de 895 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia de 95 CV a 8.250 revoluciones por minuto, con un par máximo de 95 Nm a 6.250 rpm. El consumo es de poco más de 4 litros por cada 100 kilómetros, lo que unido al depósito de 17 litros, se traduce en una gran autonomía.

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